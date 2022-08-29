https://sputnikarabic.ae/20220829/-مقتل-منتسب-في-وزارة-الدفاع-العراقية-بهجوم-مسلح-1066955535.html
مقتل منتسب في وزارة الدفاع العراقية بهجوم مسلح
مقتل منتسب في وزارة الدفاع العراقية بهجوم مسلح
أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، مقتل منتسب في وزارة الدفاع بهجوم مسلح في العاصمة بغداد. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T06:43+0000
2022-08-29T06:43+0000
2022-08-29T06:43+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر الأمني أن "مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه أحد منتسبي وزارة الدفاع".وأشار إلى أنه كان يقود عجلة نوع تاهو ضمن تقاطع الأجراس في منطقة المشتل بالعاصمة بغداد.وذكر المصدر أن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل منتسب وزارة الدفاع في الحال.يأتي هذا في أعقاب إعلان الجيش العراقي مقتل ستة مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220829/العراق-الدفاع-المدني-يخمد-حريقا-في-فندق-بالنجف-الأشرف-1066955081.html
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أخبار العراق اليوم
مقتل منتسب في وزارة الدفاع العراقية بهجوم مسلح
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أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، مقتل منتسب في وزارة الدفاع بهجوم مسلح في العاصمة بغداد.
ونقل موقع "السومرية نيوز"
عن المصدر الأمني أن "مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه أحد منتسبي وزارة الدفاع".
وأشار إلى أنه كان يقود عجلة نوع تاهو ضمن تقاطع الأجراس في منطقة المشتل بالعاصمة بغداد.
وذكر المصدر أن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل منتسب وزارة الدفاع في الحال.
يأتي هذا في أعقاب إعلان الجيش العراقي
مقتل ستة مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة في البلاد.