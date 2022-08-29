https://sputnikarabic.ae/20220829/8-نساء-بين-المرشحين-في-اليوم-الأول-لانتخابات-مجلس-الأمة-الكويتي-1067010169.html
8 نساء بين المرشحين في اليوم الأول لانتخابات مجلس الأمة الكويتي
8 نساء بين المرشحين في اليوم الأول لانتخابات مجلس الأمة الكويتي
شهد اليوم الأول لتقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي تقدم 8 نساء بين المرشحين. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T20:36+0000
2022-08-29T20:36+0000
2022-08-29T20:36+0000
أخبار الكويت اليوم
أخبار مجلس الأمة
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ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، فقد تقدم 115 مرشحاً لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، والمعروفة بـ "أمة 2022" في اليوم الأول.. بينهم 8 نساءوقدم المرشحون أوراق ترشحهم إلى إدارة الانتخابات حسب المراكز التابعين لها، وذلك لخوض انتخابات مجلس الأمة 2022.وقد سجلت الدائرة الرابعة أعلى عدد، حيث تقدم إليها 27 مرشحا، تلتها الدائرة الثانية، 26 مرشحا، والخامسة 23، والثالثة 21، فيما كانت الدائرة الأولى أقلهم، حيث سجلت 18 مرشحاً.وكان مجلس وزارء الكويت قد أصدر مرسوما بتحديد يوم الـ 29 من سبتمبر/ أيلول المقبل، موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد إعلان حلّه في وقت سابق، حيث كشفت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن "صدور المرسوم عن مجلس الوزراء الكويتي، وفقا للدستور ولأمر الأمير الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة".وصدر مرسوم أميري، في وقت سابق، بحل مجلس الأمة بعد أزمة بين الحكومة والبرلمان، وتبع تلك الخطوة تشكيل حكومة جديدة.
https://sputnikarabic.ae/20220710/رئيس-الأمة-الكويتي-يقدم-تعديلا-انتخابيا-يزيد-من-فرص-المرأة-في-حصد-مقاعد-المجلس--1064919208.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, أخبار مجلس الأمة
أخبار الكويت اليوم, أخبار مجلس الأمة
8 نساء بين المرشحين في اليوم الأول لانتخابات مجلس الأمة الكويتي
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شهد اليوم الأول لتقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي تقدم 8 نساء بين المرشحين.
ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، فقد تقدم 115 مرشحاً لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، والمعروفة بـ "أمة 2022" في اليوم الأول.. بينهم 8 نساء
وقدم المرشحون أوراق ترشحهم إلى إدارة الانتخابات حسب
المراكز التابعين لها، وذلك لخوض انتخابات مجلس الأمة 2022.
وقد سجلت الدائرة الرابعة أعلى عدد، حيث تقدم إليها 27 مرشحا، تلتها الدائرة الثانية، 26 مرشحا، والخامسة 23، والثالثة 21، فيما كانت الدائرة الأولى أقلهم، حيث سجلت 18 مرشحاً.
وكان مجلس وزارء الكويت قد أصدر مرسوما بتحديد يوم الـ 29 من سبتمبر/ أيلول المقبل، موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد إعلان حلّه في وقت سابق، حيث كشفت وكالة
الأنباء الكويتية (كونا) عن "صدور المرسوم عن مجلس الوزراء الكويتي، وفقا للدستور ولأمر الأمير الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة".
وصدر مرسوم أميري، في وقت سابق، بحل مجلس الأمة بعد أزمة بين الحكومة والبرلمان، وتبع تلك الخطوة تشكيل حكومة جديدة.