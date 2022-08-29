عربي
https://sputnikarabic.ae/20220829/8-نساء-بين-المرشحين-في-اليوم-الأول-لانتخابات-مجلس-الأمة-الكويتي-1067010169.html
8 نساء بين المرشحين في اليوم الأول لانتخابات مجلس الأمة الكويتي
8 نساء بين المرشحين في اليوم الأول لانتخابات مجلس الأمة الكويتي
شهد اليوم الأول لتقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي تقدم 8 نساء بين المرشحين. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T20:36+0000
2022-08-29T20:36+0000
أخبار الكويت اليوم
أخبار مجلس الأمة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102046/91/1020469150_0:216:4065:2503_1920x0_80_0_0_2c8ff73b1b9ce815851add816e417933.jpg
ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، فقد تقدم 115 مرشحاً لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، والمعروفة بـ "أمة 2022" في اليوم الأول.. بينهم 8 نساءوقدم المرشحون أوراق ترشحهم إلى إدارة الانتخابات حسب المراكز التابعين لها، وذلك لخوض انتخابات مجلس الأمة 2022.وقد سجلت الدائرة الرابعة أعلى عدد، حيث تقدم إليها 27 مرشحا، تلتها الدائرة الثانية، 26 مرشحا، والخامسة 23، والثالثة 21، فيما كانت الدائرة الأولى أقلهم، حيث سجلت 18 مرشحاً.وكان مجلس وزارء الكويت قد أصدر مرسوما بتحديد يوم الـ 29 من سبتمبر/ أيلول المقبل، موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد إعلان حلّه في وقت سابق، حيث كشفت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن "صدور المرسوم عن مجلس الوزراء الكويتي، وفقا للدستور ولأمر الأمير الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة".وصدر مرسوم أميري، في وقت سابق، بحل مجلس الأمة بعد أزمة بين الحكومة والبرلمان، وتبع تلك الخطوة تشكيل حكومة جديدة.
https://sputnikarabic.ae/20220710/رئيس-الأمة-الكويتي-يقدم-تعديلا-انتخابيا-يزيد-من-فرص-المرأة-في-حصد-مقاعد-المجلس--1064919208.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102046/91/1020469150_221:0:3845:2718_1920x0_80_0_0_2e3c54d063a8a1c40558fd81e3f4f832.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكويت اليوم, أخبار مجلس الأمة
أخبار الكويت اليوم, أخبار مجلس الأمة

8 نساء بين المرشحين في اليوم الأول لانتخابات مجلس الأمة الكويتي

20:36 GMT 29.08.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneimمجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneim
تابعنا عبرTelegram
شهد اليوم الأول لتقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي تقدم 8 نساء بين المرشحين.
ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، فقد تقدم 115 مرشحاً لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، والمعروفة بـ "أمة 2022" في اليوم الأول.. بينهم 8 نساء
رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
رئيس "الأمة الكويتي" يقدم تعديلا انتخابيا يزيد من فرص المرأة في حصد مقاعد المجلس
10 يوليو, 07:34 GMT
وقدم المرشحون أوراق ترشحهم إلى إدارة الانتخابات حسب المراكز التابعين لها، وذلك لخوض انتخابات مجلس الأمة 2022.
وقد سجلت الدائرة الرابعة أعلى عدد، حيث تقدم إليها 27 مرشحا، تلتها الدائرة الثانية، 26 مرشحا، والخامسة 23، والثالثة 21، فيما كانت الدائرة الأولى أقلهم، حيث سجلت 18 مرشحاً.
وكان مجلس وزارء الكويت قد أصدر مرسوما بتحديد يوم الـ 29 من سبتمبر/ أيلول المقبل، موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد إعلان حلّه في وقت سابق، حيث كشفت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن "صدور المرسوم عن مجلس الوزراء الكويتي، وفقا للدستور ولأمر الأمير الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة".
وصدر مرسوم أميري، في وقت سابق، بحل مجلس الأمة بعد أزمة بين الحكومة والبرلمان، وتبع تلك الخطوة تشكيل حكومة جديدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала