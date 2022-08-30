https://sputnikarabic.ae/20220830/أحدث-حصيلة-لمواجهات-بغداد-مقتل-30-شخصا-من-أنصار-الصدر-1067059614.html
أحدث حصيلة لمواجهات بغداد... مقتل 30 شخصا من أنصار الصدر
أحدث حصيلة لمواجهات بغداد... مقتل 30 شخصا من أنصار الصدر
قتل 30 شخصا من أنصار زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر بالرصاص خلال المواجهات بين الفصائل العراقية المتناحرة، وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن المسعفين. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T21:40+0000
2022-08-30T21:40+0000
2022-08-31T05:01+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1067012553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f40ef763be33615798f4f6ae3a3895a1.jpg
ووفقا للحصيلة، فقد أصيب 570 شخصا في العنف الذي اندلع في المنطقة الخضراء في بغداد بين أنصار الصدر وفصائل عراقية أخرى، بحسب "فرانس برس".وتوقف القتال الذي استمر نحو 24 ساعة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أمر الصدر أنصاره بالانسحاب.وشهد العراق، أمس، أحداثا دامية عقب اقتحام أنصار الصدر عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار الصدر من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات منذ أمس.
https://sputnikarabic.ae/20220830/نوري-المالكي-يصدر-بيانا-بشأن-تطورات-الأحداث-في-العراق-1067057738.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1067012553_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_e145ab17fa3a0dacb332df2f995857b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
أحدث حصيلة لمواجهات بغداد... مقتل 30 شخصا من أنصار الصدر
21:40 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 05:01 GMT 31.08.2022) تابعنا عبر
قتل 30 شخصا من أنصار زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر بالرصاص خلال المواجهات بين الفصائل العراقية المتناحرة، وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن المسعفين.
ووفقا للحصيلة، فقد أصيب 570 شخصا في العنف الذي اندلع في المنطقة الخضراء في بغداد بين أنصار الصدر وفصائل عراقية أخرى، بحسب "فرانس برس".
وتوقف القتال الذي استمر نحو 24 ساعة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أمر الصدر أنصاره بالانسحاب.
وشهد العراق، أمس، أحداثا دامية عقب اقتحام أنصار الصدر
عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
وانسحب أنصار الصدر من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات منذ أمس.