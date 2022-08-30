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https://sputnikarabic.ae/20220830/أحدث-حصيلة-لمواجهات-بغداد-مقتل-30-شخصا-من-أنصار-الصدر-1067059614.html
أحدث حصيلة لمواجهات بغداد... مقتل 30 شخصا من أنصار الصدر
أحدث حصيلة لمواجهات بغداد... مقتل 30 شخصا من أنصار الصدر
قتل 30 شخصا من أنصار زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر بالرصاص خلال المواجهات بين الفصائل العراقية المتناحرة، وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن المسعفين. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T21:40+0000
2022-08-31T05:01+0000
أخبار العراق اليوم
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ووفقا للحصيلة، فقد أصيب 570 شخصا في العنف الذي اندلع في المنطقة الخضراء في بغداد بين أنصار الصدر وفصائل عراقية أخرى، بحسب "فرانس برس".وتوقف القتال الذي استمر نحو 24 ساعة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أمر الصدر أنصاره بالانسحاب.وشهد العراق، أمس، أحداثا دامية عقب اقتحام أنصار الصدر عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار الصدر من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات منذ أمس.
https://sputnikarabic.ae/20220830/نوري-المالكي-يصدر-بيانا-بشأن-تطورات-الأحداث-في-العراق-1067057738.html
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

أحدث حصيلة لمواجهات بغداد... مقتل 30 شخصا من أنصار الصدر

21:40 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 05:01 GMT 31.08.2022)
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEالعراق .. أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ينقلون متظاهرا مصابا خارج مقر الحكومة في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022
العراق .. أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ينقلون متظاهرا مصابا خارج مقر الحكومة في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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قتل 30 شخصا من أنصار زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر بالرصاص خلال المواجهات بين الفصائل العراقية المتناحرة، وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن المسعفين.
ووفقا للحصيلة، فقد أصيب 570 شخصا في العنف الذي اندلع في المنطقة الخضراء في بغداد بين أنصار الصدر وفصائل عراقية أخرى، بحسب "فرانس برس".
نوري المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
نوري المالكي يصدر بيانا بشأن تطورات الأحداث في العراق
أمس, 16:46 GMT
وتوقف القتال الذي استمر نحو 24 ساعة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أمر الصدر أنصاره بالانسحاب.
وشهد العراق، أمس، أحداثا دامية عقب اقتحام أنصار الصدر عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
وانسحب أنصار الصدر من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات منذ أمس.
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