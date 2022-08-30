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https://sputnikarabic.ae/20220830/أردنية-تدعم-والدها-معلم-الشاورما-بمنشور-ليلبي-العشرات-ندائها-فيديو-1067030669.html
أردنية تدعم والدها "معلم الشاورما" بمنشور ليلبي العشرات نداءها... فيديو
أردنية تدعم والدها "معلم الشاورما" بمنشور ليلبي العشرات نداءها... فيديو
أثار نداء وجهته شابة أردنية لمساعدة والدها الذي افتتح محلا لبيع الشاورما موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل، حيث شهد المحل حضورا كبيرا من قبل الزبائن. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T10:38+0000
2022-08-30T10:38+0000
مجتمع
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وتفاعل العشرات في "تويتر" مع وسم "مطعم سهول سحاب"، بعد المنشور الذي كتبته فتاة باسم ربى، وناشدت فيه دعم والدها "معلم الشاورما" في مصدر رزقه الوحيد، مشيرة إلى الجهد والتعب الذي بذله لأجل ذلك.وكتبت في منشورها: "والله بكتب ودموعي على خدي، اليوم حكيت مع بابا وكان صوته كتير تعبان، وآخر اشي صار يبكي، أمانة ساعدوني بطلب صغير.. بابا فتح محل شاورما بـ(سحاب)، واله 3 أيام ما بروح على البيت وحاطط كل تعبه بالمحل".مضيفة: "اجيت بدي أعمل إعلان كتير بوخدو غالي، ما معي حق إعلان، فحكيت هاد آخر حل، إني أنزل بوست عشان تساعدوني، أسألكم بالله ساعدونا".ولبى النداء العشرات من الشباب والمواطنين الأردنيين، متوجهين إلى المحل لشراء الشاورما.
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مجتمع
مجتمع

أردنية تدعم والدها "معلم الشاورما" بمنشور ليلبي العشرات نداءها... فيديو

10:38 GMT 30.08.2022
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورشاورما
شاورما - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Sputnik . Evgeny Odinokov
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أثار نداء وجهته شابة أردنية لمساعدة والدها الذي افتتح محلا لبيع الشاورما موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل، حيث شهد المحل حضورا كبيرا من قبل الزبائن.
وتفاعل العشرات في "تويتر" مع وسم "مطعم سهول سحاب"، بعد المنشور الذي كتبته فتاة باسم ربى، وناشدت فيه دعم والدها "معلم الشاورما" في مصدر رزقه الوحيد، مشيرة إلى الجهد والتعب الذي بذله لأجل ذلك.
وكتبت في منشورها: "والله بكتب ودموعي على خدي، اليوم حكيت مع بابا وكان صوته كتير تعبان، وآخر اشي صار يبكي، أمانة ساعدوني بطلب صغير.. بابا فتح محل شاورما بـ(سحاب)، واله 3 أيام ما بروح على البيت وحاطط كل تعبه بالمحل".
مضيفة: "اجيت بدي أعمل إعلان كتير بوخدو غالي، ما معي حق إعلان، فحكيت هاد آخر حل، إني أنزل بوست عشان تساعدوني، أسألكم بالله ساعدونا".
ولبى النداء العشرات من الشباب والمواطنين الأردنيين، متوجهين إلى المحل لشراء الشاورما.
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