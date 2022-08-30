أردنية تدعم والدها "معلم الشاورما" بمنشور ليلبي العشرات نداءها... فيديو
© Sputnik . Evgeny Odinokov/
أثار نداء وجهته شابة أردنية لمساعدة والدها الذي افتتح محلا لبيع الشاورما موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل، حيث شهد المحل حضورا كبيرا من قبل الزبائن.
وتفاعل العشرات في "تويتر" مع وسم "مطعم سهول سحاب"، بعد المنشور الذي كتبته فتاة باسم ربى، وناشدت فيه دعم والدها "معلم الشاورما" في مصدر رزقه الوحيد، مشيرة إلى الجهد والتعب الذي بذله لأجل ذلك.
أفلحوا على مطعم سهول سحاب ❤#رتويت pic.twitter.com/fIrQSL9Cun— Rashed (@mubaidin_rashed) August 28, 2022
وكتبت في منشورها: "والله بكتب ودموعي على خدي، اليوم حكيت مع بابا وكان صوته كتير تعبان، وآخر اشي صار يبكي، أمانة ساعدوني بطلب صغير.. بابا فتح محل شاورما بـ(سحاب)، واله 3 أيام ما بروح على البيت وحاطط كل تعبه بالمحل".
الآن عاجل— Osama Dmour (@OsamaDmour5) August 29, 2022
مئات من الاردنيين امام مطعم سهول سحاب بعد تصدر المطعم ترند Jordan
اللهم زد وبارك ❤ pic.twitter.com/TDuCPDQgVr
مضيفة: "اجيت بدي أعمل إعلان كتير بوخدو غالي، ما معي حق إعلان، فحكيت هاد آخر حل، إني أنزل بوست عشان تساعدوني، أسألكم بالله ساعدونا".
لما تكون البنت كفو وبنشد فيها الظَهِر 💜:#مطعم_سهول_سحاب pic.twitter.com/rDbSJXPnBc— Tasneem Al-alawneh (@Taso_263) August 29, 2022
ولبى النداء العشرات من الشباب والمواطنين الأردنيين، متوجهين إلى المحل لشراء الشاورما.
#مطعم_سهول_سحاب pic.twitter.com/suThgzmleX— البوابة 24 الاخباري (@albawaba24_) August 29, 2022