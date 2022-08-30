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https://sputnikarabic.ae/20220830/أردوغان-لن-يستطيع-أحد-من-المتربصين-داخليا-وخارجيا-عرقلة-نهضة-وقوة-تركيا-1067032618.html
أردوغان: لن يستطيع أحد من المتربصين داخليا وخارجيا عرقلة نهضة وقوة تركيا
أردوغان: لن يستطيع أحد من المتربصين داخليا وخارجيا عرقلة نهضة وقوة تركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أرودوغان إن أحدا ممن سماهم "المتربصين داخليا وخارجيا" لن يستطيع عرقلة "نهضة وقوة" بلاده. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T11:34+0000
2022-08-30T11:34+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، بعدما وضع إكليلا من الزهورعلى جدار تذكاري، في "مقبرة الدولة"، يضم أسماء القادة الذين شاركوا في "النضال الوطني" لتركيا، وفق وكالة الأناضول الرسمية.وقال الرئيس التركي: "قائد حرب استقلالنا (في إشارة إلى مصطفى كمال أتاتورك) ورفاق سلاحه الأعزاء، وأبطال نضالنا الوطني، ورجال الدولة الذين احتلوا مكانة في القلوب بخدماتهم لبلدنا... نشهد اليوم مع أمتنا فرحة الذكرى المئوية للهجوم الكبير وعيد النصر في 30 أغسطس (آب)".يشار إلى أنه في هذا التاريخ من كل عام تحيي تركيا ذكرى انتصارها على قوات الحلفاء والقوات اليونانية في المعارك التي تحمل اسم "الهجوم الكبير"، التي دارت وسط منطقة الأناضول خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 1922، وتعتبر أنقرة الثلاثين من أغسطس عيدا وطنيا.وتابع أردوغان: "مصممون على إيصال هذا البلد الجميل الذي يرقد في كل شبر منه بطل إلى العام 2023 في وحدة وتضامن وأخوة، وتحقيق رؤيتنا لعام 2053".وشدد على أنه "لن يستطيع أحد من المتربصين داخليا وخارجيا عرقلة نهضة وقوة تركيا ووصولها للمكانة التي تستحقها في النظام العالمي، فلتسموا أرواحكم وتكون الجنة مكانكم".
https://sputnikarabic.ae/20210830/أردوغان-يهنئ-الأتراك-بالذكرى-الـ-99-للانتصار-على-الجيش-اليوناني-1049989995.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, اليونان
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, اليونان

أردوغان: لن يستطيع أحد من المتربصين داخليا وخارجيا عرقلة نهضة وقوة تركيا

11:34 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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قال الرئيس التركي رجب طيب أرودوغان إن أحدا ممن سماهم "المتربصين داخليا وخارجيا" لن يستطيع عرقلة "نهضة وقوة" بلاده.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، بعدما وضع إكليلا من الزهورعلى جدار تذكاري، في "مقبرة الدولة"، يضم أسماء القادة الذين شاركوا في "النضال الوطني" لتركيا، وفق وكالة الأناضول الرسمية.
وقال الرئيس التركي: "قائد حرب استقلالنا (في إشارة إلى مصطفى كمال أتاتورك) ورفاق سلاحه الأعزاء، وأبطال نضالنا الوطني، ورجال الدولة الذين احتلوا مكانة في القلوب بخدماتهم لبلدنا... نشهد اليوم مع أمتنا فرحة الذكرى المئوية للهجوم الكبير وعيد النصر في 30 أغسطس (آب)".
يشار إلى أنه في هذا التاريخ من كل عام تحيي تركيا ذكرى انتصارها على قوات الحلفاء والقوات اليونانية في المعارك التي تحمل اسم "الهجوم الكبير"، التي دارت وسط منطقة الأناضول خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 1922، وتعتبر أنقرة الثلاثين من أغسطس عيدا وطنيا.
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وتابع أردوغان: "مصممون على إيصال هذا البلد الجميل الذي يرقد في كل شبر منه بطل إلى العام 2023 في وحدة وتضامن وأخوة، وتحقيق رؤيتنا لعام 2053".
وشدد على أنه "لن يستطيع أحد من المتربصين داخليا وخارجيا عرقلة نهضة وقوة تركيا ووصولها للمكانة التي تستحقها في النظام العالمي، فلتسموا أرواحكم وتكون الجنة مكانكم".
مقارنة بين الجيشين التركي واليوناني - سبوتنيك عربي
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