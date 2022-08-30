https://sputnikarabic.ae/20220830/أردوغان-يعبر-عن-انزعاجه-من-المواقف-العدائية-لبعض-الدول-1067058942.html

أردوغان يعبر عن انزعاجه من المواقف العدائية لبعض الدول

أردوغان يعبر عن انزعاجه من المواقف العدائية لبعض الدول

عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن انزعاج أنقرة من المواقف العدائية لبعض الدول التي يفترض أنها حليفة لبلاده. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T17:26+0000

2022-08-30T17:26+0000

2022-08-30T17:26+0000

أخبار تركيا اليوم

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال حفل تخريج دفعة من طلاب جامعة الدفاع الوطنية في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "تزعجنا المواقف العدائية لدول يفترض أنها حليفة لنا، وكذلك دعمها للجهات التي تتبنى مثل هذه المواقف".وأشار إلى أن بلاده باتت دولة تأخذ زمام المبادرة عبر اتباعها استراتيجية منع التهديدات من مصدرها.واعتبر أن التطورات التي يشهدها العالم والمنطقة تشير إلى حاجة أنقرة لتعزيز جيشها بالمزيد من القوة البشرية المؤهلة.وشدد الرئيس التركي على أن بلاده كانت بشكل دائم عامل استقرار في الشرق الأوسط والقوقاز والبحر الأسود خلال سنوات الحرب الباردة.

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أخبار تركيا اليوم