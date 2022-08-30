https://sputnikarabic.ae/20220830/أزمة-الإدمان-الحلال-تثير-قلق-المستهلكين-في-مصر-ومسؤول-يعد-بانفراجة-قريبة-1067044406.html
أزمة "الإدمان الحلال" تثير قلق المستهلكين في مصر... ومسؤول يعد بانفراجة قريبة
أزمة "الإدمان الحلال" تثير قلق المستهلكين في مصر... ومسؤول يعد بانفراجة قريبة
كشف رئيس شعبة البن في غرفة القاهرة التجارية في مصر، حسن فوزي، السبب وراء نقص المشروب الذي وصفه بـ"الإدمان الحلال" للمصريين، مبشرا بانفراجة قريبة. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T13:59+0000
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وقال فوزي في تصريحات تلفزيونية، صباح الثلاثاء، إن هناك "نقصا كبيرا في مخزون البن على المستوى العالمي"، مرجعًا سببه إلى "تغيرات الطقس في البرازيل، التي تسببت في تلف أكثر من ربع المحصول، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره".وردا على سؤال عما إن كانت هناك إمكانية لزراعة البن في مصر، قال: "الأجواء المصرية مغايرة كثيراً لزراعتها، لأن تلك الأشجار تحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة ورطوبة عالية للغاية، وفي الماضي كنت أعرف أن شجر البن تتم زراعته أسفل شجر المانجو".وطالب رئيس شعبة البن في غرفة القاهرة التجارية، الخبراء في المجالات الزراعية المختلفة، ومراكز البحوث بتقديم اقتراحات لزراعة شجر البن في مصر: "نستورد البن بنسبة 100% بسبب غياب زراعته في مصر تماما".
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منوعات, القهوة, أخبار مصر الآن
منوعات, القهوة, أخبار مصر الآن
أزمة "الإدمان الحلال" تثير قلق المستهلكين في مصر... ومسؤول يعد بانفراجة قريبة
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كشف رئيس شعبة البن في غرفة القاهرة التجارية في مصر، حسن فوزي، السبب وراء نقص المشروب الذي وصفه بـ"الإدمان الحلال" للمصريين، مبشرا بانفراجة قريبة.
وقال فوزي في تصريحات تلفزيونية
، صباح الثلاثاء، إن هناك "نقصا كبيرا في مخزون البن على المستوى العالمي"، مرجعًا سببه إلى "تغيرات الطقس في البرازيل، التي تسببت في تلف أكثر من ربع المحصول، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره".
وطمأن المسؤول المصريين بوجود البضائع في الموانئ المصرية، قائلا: "هناك انفراجه كبيرة، خاصة بعد صدور قرار وزير المالية بإخراج البضائع من الموانئ".
وتابع: "الموجود في الموانئ من البن يغطي احتياجات السوق المصرية، ولا داعي للقلق أو الخوف، أو الانسياق وراء الشائعات".
وردا على سؤال عما إن كانت هناك إمكانية لزراعة البن في مصر، قال: "الأجواء المصرية مغايرة كثيراً لزراعتها، لأن تلك الأشجار تحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة ورطوبة عالية للغاية، وفي الماضي كنت أعرف أن شجر البن تتم زراعته أسفل شجر المانجو".
وطالب رئيس شعبة البن في غرفة القاهرة التجارية، الخبراء في المجالات الزراعية المختلفة، ومراكز البحوث بتقديم اقتراحات لزراعة شجر البن في مصر: "نستورد البن بنسبة 100% بسبب غياب زراعته في مصر تماما".