https://sputnikarabic.ae/20220830/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تنخفض-إلى-أقل-من-2700-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-1067024683.html
أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى أقل من 2700 دولار لكل ألف متر مكعب
أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى أقل من 2700 دولار لكل ألف متر مكعب
انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى أقل من 2700 دولار لكل 1000 متر مكعب، وفقدت بذلك أكثر من 5% من قيمتها. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T09:14+0000
2022-08-30T09:14+0000
2022-08-30T09:14+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ووفقا لبيانات بورصة "ICE" ومقرها لندن، فقد افتتح أقرب العقود الآجلة التداول عند 2864.4 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 1.7%). اعتبارا من الساعة 10:53 بتوقيت موسكو، يتم تداول العقود الآجلة عند 2665 دولارًا لكل ألف متر مكعب (-5.4%)، بينما انخفضت في وقت سابق إلى 2538.4 دولارا (-9.9%). وديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق 2815.9 دولار لكل ألف متر مكعب.في اليوم السابق، أغلقت أسعار الغاز التبادلي في أوروبا التداول بانخفاض 17%، وتوقفت فوق 2900 دولار لكل 1000 متر مكعب عند الإغلاق.وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا انخفضت بأكبر قدر منذ مارس/ آذار بعد أن قالت ألمانيا إن مخازن الغاز لديها تمتلئ بشكل أسرع مما كان مخططا له.قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في بيان يوم الأحد، إن مخازن الغاز في ألمانيا تمتلئ بسرعة ومن المتوقع أن تحقق هدف 85% بالكامل الشهر المقبل.في وقت سابق اليوم، تجاوز مؤشر الكهرباء الألماني للعام المقبل، والذي يعد معيارا لأوروبا، مستوى 1000 يورو (993 دولارا) للمرة الأولى مع تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220829/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-بأعلى-وتيرة-منذ-مارس-1066977521.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد, أسعار النفط اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى أقل من 2700 دولار لكل ألف متر مكعب
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انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى أقل من 2700 دولار لكل 1000 متر مكعب، وفقدت بذلك أكثر من 5% من قيمتها.
ووفقا لبيانات بورصة "ICE" ومقرها لندن، فقد افتتح أقرب العقود الآجلة التداول عند 2864.4 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 1.7%). اعتبارا من الساعة 10:53 بتوقيت موسكو، يتم تداول العقود الآجلة عند 2665 دولارًا لكل ألف متر مكعب (-5.4%)، بينما انخفضت في وقت سابق إلى 2538.4 دولارا (-9.9%). وديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق 2815.9 دولار لكل ألف متر مكعب.
في اليوم السابق، أغلقت أسعار الغاز التبادلي في أوروبا التداول بانخفاض 17%، وتوقفت فوق 2900 دولار لكل 1000 متر مكعب عند الإغلاق.
وذكرت وكالة
"بلومبيرغ" أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا انخفضت بأكبر قدر منذ مارس/ آذار بعد أن قالت ألمانيا إن مخازن الغاز لديها تمتلئ بشكل أسرع مما كان مخططا له.
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في بيان يوم الأحد، إن مخازن الغاز في ألمانيا تمتلئ بسرعة ومن المتوقع أن تحقق هدف 85% بالكامل الشهر المقبل.
في وقت سابق اليوم، تجاوز مؤشر الكهرباء الألماني للعام المقبل، والذي يعد معيارا لأوروبا، مستوى 1000 يورو (993 دولارا) للمرة الأولى مع تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة.