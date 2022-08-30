https://sputnikarabic.ae/20220830/أسعار-النفط-تهبط-بقوة-وسط-مخاوف-من-ركود-واسع-النطاق-1067051505.html
أسعار النفط تهبط بقوة وسط مخاوف من ركود واسع النطاق
أسعار النفط تهبط بقوة وسط مخاوف من ركود واسع النطاق
انخفض سعر خام القياس العالمي "برنت" بشكل كبير، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعا بمخاوف المستثمرين من الضغوط التضخمية وعمليات الإغلاق الجديدة في الصين، والتي... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T15:00+0000
2022-08-30T15:00+0000
2022-08-30T15:00+0000
أسعار النفط اليوم
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
اقتصاد
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وهبطت أسعار عقود "برنت" بنسبة 4.35% إلى 100.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:30 مساء بتوقيت غرينتش (05:30 مساء بتوقيت موسكو)، بعدما هبط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، فيما تراجع سعر الخام الأمريكي بنسبة 4.10% إلى 93.04 دولار للبرميل، وفقا لبيانات "سي إن بي سي".هذه الخسائر، تحد من المكاسب المسجلة في الجلسة السابقة، وتأتي بدافع من خوف المستثمرين تجاه جهود البنوك المركزية لزيادة أسعار الفائدة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع الطلب على الوقود، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".اقترب التضخم من نطاق الرقمين (10% فأكثر) في العديد من أكبر الاقتصادات في العالم، وهو مستوى لم يشهده العالم منذ ما يقرب من نصف قرن، مما قد يدفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اللجوء إلى زيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة.وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية، يوم الاثنين، إن الدول الأعضاء في الوكالة الإفراج عن المزيد من النفط من احتياطيات النفط الاستراتيجي إذا وجدت ذلك ضروريا عند انتهاء صلاحية المخطط الحالي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إنتاج روسيا "فاق التوقعات".
https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-شركة-غازبروم-نفط-يؤكد-دور-أوبك--في-استقرار-أسعار-النفط-عالميا-1067038994.html
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أسعار النفط اليوم, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, اقتصاد
أسعار النفط اليوم, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, اقتصاد
أسعار النفط تهبط بقوة وسط مخاوف من ركود واسع النطاق
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انخفض سعر خام القياس العالمي "برنت" بشكل كبير، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعا بمخاوف المستثمرين من الضغوط التضخمية وعمليات الإغلاق الجديدة في الصين، والتي يعتقدون أنها تزكي فرص حدوث ركود عالمي.
وهبطت أسعار عقود
"برنت" بنسبة 4.35% إلى 100.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:30 مساء بتوقيت غرينتش (05:30 مساء بتوقيت موسكو)، بعدما هبط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، فيما تراجع سعر الخام الأمريكي بنسبة 4.10% إلى 93.04 دولار للبرميل، وفقا لبيانات "سي إن بي سي".
هذه الخسائر، تحد من المكاسب المسجلة في الجلسة السابقة، وتأتي بدافع من خوف المستثمرين تجاه جهود البنوك المركزية لزيادة أسعار الفائدة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع الطلب على الوقود، حسبما ذكرت وكالة
"رويترز".
اقترب التضخم من نطاق الرقمين (10% فأكثر) في العديد من أكبر الاقتصادات في العالم، وهو مستوى لم يشهده العالم منذ ما يقرب من نصف قرن، مما قد يدفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اللجوء إلى زيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية، يوم الاثنين، إن الدول الأعضاء في الوكالة الإفراج عن المزيد من النفط من احتياطيات النفط الاستراتيجي إذا وجدت ذلك ضروريا عند انتهاء صلاحية المخطط الحالي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إنتاج روسيا "فاق التوقعات".