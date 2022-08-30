عربي
https://sputnikarabic.ae/20220830/أفغانستان-طالبان-تعتبر-يوم-31-أغسطس-عطلة-وطنية-بمناسبة-ذكرى-انسحاب-القوات-الأمريكية-1067024003.html
أفغانستان... طالبان تعتبر يوم 31 أغسطس عطلة وطنية بمناسبة ذكرى انسحاب القوات الأمريكية
أفغانستان... طالبان تعتبر يوم 31 أغسطس عطلة وطنية بمناسبة ذكرى انسحاب القوات الأمريكية
أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن يوم 31 أغسطس/آب من كل عام سيكون عطلة وطنية بمناسبة انسحاب القوات الأمريكية من البلاد في هذا اليوم من العام... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T09:05+0000
2022-08-30T09:05+0000
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1049947202_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0c11685507ece644e39e7e611f55ab4a.jpg
موسكو - سبوتنيك. ونشرت حكومة طالبان في أفغانستان بيانًا، أكدت فيه اعتبار يوم غد، الموافق 31 أغسطس، عطلة وطنية في البلاد، وذلك بمناسبة انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها من البلاد والذي تبعه سيطرة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية] على السلطة في أفغانستان.وبحسب البيان، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، ستنظم الحكومة احتفالا خاصا غدا بهذه المناسبة.وكانت حكومة طالبان قد أعلنت في وقت سابق، يوم 15 أغسطس أيضا، عطلة وطنية بمناسبة ذكرى سيطرة الحركة على العاصمة كابول.وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول العام الماضي، وتراجعت عن الوعود بتشكيل حكومة وطنية شاملة وأعادت إحياء "الإمارة" التي كانت قائمة قبل الغزو الأمريكي للبلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20220209/الجيش-الأمريكي-غاضب-من-إدارة-بايدن-بسبب-الانسحاب-من-أفغانستان-1058270174.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1049947202_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f2ebc2047bb8b3465b958c0f5214a613.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أفغانستان اليوم
أخبار أفغانستان اليوم

أفغانستان... طالبان تعتبر يوم 31 أغسطس عطلة وطنية بمناسبة ذكرى انسحاب القوات الأمريكية

09:05 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / DONALD R. ALLENمطار أحمد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 24 أغسطس 2021
مطار أحمد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 24 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / DONALD R. ALLEN
تابعنا عبرTelegram
أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن يوم 31 أغسطس/آب من كل عام سيكون عطلة وطنية بمناسبة انسحاب القوات الأمريكية من البلاد في هذا اليوم من العام الماضي.
موسكو - سبوتنيك. ونشرت حكومة طالبان في أفغانستان بيانًا، أكدت فيه اعتبار يوم غد، الموافق 31 أغسطس، عطلة وطنية في البلاد، وذلك بمناسبة انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها من البلاد والذي تبعه سيطرة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية] على السلطة في أفغانستان.
وبحسب البيان، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، ستنظم الحكومة احتفالا خاصا غدا بهذه المناسبة.
قوات الجيش الأمريكي والمعدات العسكرية الأمريكية (الأسلحة الأمريكية) تصل بولندا، 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
الجيش الأمريكي "غاضب" من إدارة بايدن بسبب الانسحاب من أفغانستان
9 فبراير, 15:53 GMT
وكانت حكومة طالبان قد أعلنت في وقت سابق، يوم 15 أغسطس أيضا، عطلة وطنية بمناسبة ذكرى سيطرة الحركة على العاصمة كابول.
وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول العام الماضي، وتراجعت عن الوعود بتشكيل حكومة وطنية شاملة وأعادت إحياء "الإمارة" التي كانت قائمة قبل الغزو الأمريكي للبلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Минометчики народной милиции ЛНР участвуют в боях за освобождение поселка Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала