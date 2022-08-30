https://sputnikarabic.ae/20220830/أفغانستان-طالبان-تعتبر-يوم-31-أغسطس-عطلة-وطنية-بمناسبة-ذكرى-انسحاب-القوات-الأمريكية-1067024003.html

أفغانستان... طالبان تعتبر يوم 31 أغسطس عطلة وطنية بمناسبة ذكرى انسحاب القوات الأمريكية

أفغانستان... طالبان تعتبر يوم 31 أغسطس عطلة وطنية بمناسبة ذكرى انسحاب القوات الأمريكية

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن يوم 31 أغسطس/آب من كل عام سيكون عطلة وطنية بمناسبة انسحاب القوات الأمريكية من البلاد في هذا اليوم من العام... 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T09:05+0000

2022-08-30T09:05+0000

2022-08-30T09:05+0000

أخبار أفغانستان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1049947202_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0c11685507ece644e39e7e611f55ab4a.jpg

موسكو - سبوتنيك. ونشرت حكومة طالبان في أفغانستان بيانًا، أكدت فيه اعتبار يوم غد، الموافق 31 أغسطس، عطلة وطنية في البلاد، وذلك بمناسبة انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها من البلاد والذي تبعه سيطرة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية] على السلطة في أفغانستان.وبحسب البيان، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، ستنظم الحكومة احتفالا خاصا غدا بهذه المناسبة.وكانت حكومة طالبان قد أعلنت في وقت سابق، يوم 15 أغسطس أيضا، عطلة وطنية بمناسبة ذكرى سيطرة الحركة على العاصمة كابول.وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول العام الماضي، وتراجعت عن الوعود بتشكيل حكومة وطنية شاملة وأعادت إحياء "الإمارة" التي كانت قائمة قبل الغزو الأمريكي للبلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

https://sputnikarabic.ae/20220209/الجيش-الأمريكي-غاضب-من-إدارة-بايدن-بسبب-الانسحاب-من-أفغانستان-1058270174.html

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أفغانستان اليوم