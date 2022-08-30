https://sputnikarabic.ae/20220830/أكثر-من-150-ألف-أمريكي-محرومون-من-المياه-النظيفة-في-ولاية-ميسيسيبي-بسبب-تعطل-محطتها-الرئيسية-1067054126.html

أكثر من 150 ألف أمريكي محرومون من المياه النظيفة في ولاية ميسيسيبي بسبب تعطل محطتها الرئيسية

أكثر من 150 ألف أمريكي محرومون من المياه النظيفة في ولاية ميسيسيبي بسبب تعطل محطتها الرئيسية

قالت تقارير إعلامية إن أكثر من 150.000 شخص غادروا دون إمدادات مياه آمنة في مدينة جاكسون، في ولاية ميسيسيبي الأمريكية. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T15:52+0000

2022-08-30T15:52+0000

2022-08-30T15:52+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء، فإن أكثر من 150 ألف شخص تُركوا دون الحصول على مياه نظيفة وآمنة في مدينة جاكسون بولاية ميسيسيبي، جراء تعطل أكبر محطة لمعالجة المياه في المدينة عن العمل.وذكرت الصحيفة الأمريكية أن حاكم الولاية، تيت ريفز، أصدر بيانًا ذكر فيه أن مدينة جاكسون لن يكون لديها مياه جارية موثوقة "على نطاق واسع" حتى يتم إصلاح محطة المعالجة.ومع ذلك، أشار ريفز إلى أنه من غير المؤكد كم من الوقت سيستغرق حتى تتمكن المدينة من استئناف المستويات الطبيعية لإنتاج المياه، موضحا أن مضختين رئيسيتين في محطة معالجة المياه بالمدينة، توقفتا عن العمل، وأن وضع المضخات الاحتياطية غير واضح.ورصدت الصحيفة أنه بينما قال مسؤولون في المدينة إن نقص المياه لن يستمر إلا ليومين على الأكثر، فقد حذر مسؤولو الولاية من أن النظام داخل المحطة يقترب من نقطة الانهيار.ويعاني نظام المياه في مدينة جاكسون، وهي أكبر مدينة في الولاية، من أزمة منذ سنوات، بسبب الشيخوخة وعدم كفاية البنية التحتية ونقص الموارد لدعمها، وقد عانى السكان من اضطرابات في الخدمة وإخطارات متكررة بشأن الماء، بما في ذلك الإشعارات التي كانت سارية بالفعل لأكثر من شهر بسبب شوائب موجود في عينات المياه.

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