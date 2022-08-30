https://sputnikarabic.ae/20220830/أمستردام-تسضيف-1000-لاجئ-على-متن-سفينة-سياحية-1067055268.html
أمستردام تسضيف 1000 لاجئ على متن سفينة سياحية
أمستردام تسضيف 1000 لاجئ على متن سفينة سياحية
قالت العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الثلاثاء، إنها ستؤوي ما لا يقل عن 1000 طالب لجوء على متن سفينة سياحية بعد أزمة الاكتظاظ في مراكز المهاجرين التي أدت إلى... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T15:59+0000
2022-08-30T15:59+0000
2022-08-30T15:59+0000
العالم
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وذكر مجلس المدينة أن السفينة الضخمة سترسو في منطقة دوكلاندز الغربية الصناعية، بعيدا عن القنوات ومناطق الجذب السياحي في المدينة، ابتداءً من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول ولمدة ستة أشهر على الأقل. يمكن أن تستوعب في النهاية 1500 شخص إذا لزم الأمر.يأتي هذا الإعلان بعد أيام من تحذير وكالات الإغاثة من أزمة إنسانية في مركز تير أبيل للمهاجرين شمالي هولندا، حيث توفي طفل عمره ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي.وقال وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورغ: "مع وصول السفينة السياحية إلى أمستردام، نتخذ خطوة أخرى معا لحل أزمة سلسلة اللجوء"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".فيما ذكر مجلس مدينة أمستردام في بيان أن الخطة التي تمولها الحكومة المركزية "ستساعد في حل الوضع الإنساني المقلق في تير أبيل". وقال روتجر جروت واسينك، عضو المجلس المسؤول عن الشؤون الاجتماعية واللاجئين، في البيان: "الوضع في تير أبيل مفجع".أمستردام هي ثاني مدينة هولندية تستضيف لاجئين على متن سفينة سياحية بعد بلدية فيلسن نورد، منذ أن قالت الحكومة لأول مرة في يوليو/ تموز، إنها تخطط لإيواء طالبي اللجوء على متن السفن.
https://sputnikarabic.ae/20220828/أزمة-في-بريطانيا-تهدد-بطرد-50-ألف-لاجئ-أوكراني-إلى-الشارع-1066923537.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أمستردام تسضيف 1000 لاجئ على متن سفينة سياحية
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قالت العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الثلاثاء، إنها ستؤوي ما لا يقل عن 1000 طالب لجوء على متن سفينة سياحية بعد أزمة الاكتظاظ في مراكز المهاجرين التي أدت إلى نوم الناس في العراء.
وذكر مجلس المدينة أن السفينة الضخمة سترسو في منطقة دوكلاندز الغربية الصناعية، بعيدا عن القنوات ومناطق الجذب السياحي في المدينة، ابتداءً من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول ولمدة ستة أشهر على الأقل. يمكن أن تستوعب في النهاية 1500 شخص إذا لزم الأمر.
يأتي هذا الإعلان بعد أيام من تحذير وكالات الإغاثة من أزمة إنسانية
في مركز تير أبيل للمهاجرين شمالي هولندا، حيث توفي طفل عمره ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي.
وقال وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورغ: "مع وصول السفينة السياحية إلى أمستردام، نتخذ خطوة أخرى معا لحل أزمة سلسلة اللجوء
"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
فيما ذكر مجلس مدينة أمستردام في بيان أن الخطة التي تمولها الحكومة المركزية "ستساعد في حل الوضع الإنساني المقلق في تير أبيل". وقال روتجر جروت واسينك، عضو المجلس المسؤول عن الشؤون الاجتماعية واللاجئين، في البيان: "الوضع في تير أبيل مفجع".
أمستردام هي ثاني مدينة هولندية تستضيف لاجئين على متن سفينة سياحية بعد بلدية فيلسن نورد، منذ أن قالت الحكومة لأول مرة في يوليو/ تموز، إنها تخطط لإيواء طالبي اللجوء على متن السفن.