https://sputnikarabic.ae/20220830/أمين-عام-جامعة-الدول-العربية-أثمن-دعوة-مقتدى-الصدر-وأطالب-الأطراف-العراقية-بالتجاوب-معها-1067047345.html
أمين عام جامعة الدول العربية: أثمن دعوة مقتدى الصدر وأطالب الأطراف العراقية بالتجاوب معها
أمين عام جامعة الدول العربية: أثمن دعوة مقتدى الصدر وأطالب الأطراف العراقية بالتجاوب معها
أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، بدعوة زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر لوقف العنف في العراق، مطالبا الأطراف العراقية... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T14:15+0000
2022-08-30T14:15+0000
2022-08-30T14:15+0000
أخبار العراق اليوم
جامعة الدول العربية
مقتدى الصدر
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وحسب ما كتبه أبو الغيط، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكد أنه "يثمن دعوة السيد مقتدى الصدر لوقف العنف"، ويطالب الجميع "بالتجاوب معها والعودة بالأمور عن حافة الهاوية لمصلحة العراق".ووجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة، مؤكدا في مؤتمر صحفي، أنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، أمس الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
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أخبار العراق اليوم, جامعة الدول العربية, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, جامعة الدول العربية, مقتدى الصدر
أمين عام جامعة الدول العربية: أثمن دعوة مقتدى الصدر وأطالب الأطراف العراقية بالتجاوب معها
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أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، بدعوة زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر لوقف العنف في العراق، مطالبا الأطراف العراقية بالتجاوب معها.
وحسب ما كتبه أبو الغيط، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكد أنه "يثمن دعوة السيد مقتدى الصدر
لوقف العنف"، ويطالب الجميع "بالتجاوب معها والعودة بالأمور عن حافة الهاوية لمصلحة العراق".
ووجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة، مؤكدا في مؤتمر صحفي، أنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
وتابع: "هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري"، مجددا اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قائلا: "لن أعود إليها نهائيا".
واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، أمس الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي
نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.