https://sputnikarabic.ae/20220830/أنصار-الله-تقدر-خسائر-قطاع-الكهرباء-في-اليمن-جراء-عمليات-التحالف-العربي-بنحو-24-مليار-دولار-1067040995.html

"أنصار الله" تقدر خسائر قطاع الكهرباء في اليمن جراء عمليات التحالف العربي بنحو 24 مليار دولار

"أنصار الله" تقدر خسائر قطاع الكهرباء في اليمن جراء عمليات التحالف العربي بنحو 24 مليار دولار

اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي بـ"التدمير الممنهج" لقطاع الكهرباء في اليمن، مشيرة إلى تعرضه إلى خسائر فادحة بنحو 24 مليار... 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T13:26+0000

2022-08-30T13:26+0000

2022-08-30T13:26+0000

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القاهرة– سبوتنيك. وقال وزير الكهرباء والطاقة في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله"، محمد البخيتي، خلال مؤتمر صحفي في صنعاء، بشأن آثار وتداعيات عمليات التحالف على قطاع الكهرباء في اليمن، حسب تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "تعرض قطاع الكهرباء للتدمير الممنهج من قبل العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] وأصبح خارج الخدمة".وأضاف: "الكهرباء والطاقة عصب الحياة في مجاليها الخدمي الإنساني أو الصناعي وتدمير هذا القطاع يمثل جريمة حرب متكاملة".وذكرت وزارة الكهرباء في بيان، أنها "وثقت 278 غارة جوية مباشرة طالت قطاع الكهرباء بمختلف منشآته، وأكثر من 800 غارة جوار المنشآت الكهربائية وخلفت أضرارا جسيمة".وأشارت إلى "أن عدد الضحايا من موظفي قطاع الكهرباء بلغ 83 قتيلاً فيما تجاوز عدد الجرحى 300".ووفق البيان: "بلغت الأضرار الأولية الناتجة عن جرائم العدوان التي طالت قطاع الكهرباء في اليمن قرابة 24 مليار دولار، وهناك كلف كبيرة بطبيعة المنشآت الكهربائية المكلفة".وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20210613/اليمن-غراب-يتسبب-في-قطع-الكهرباء-في-عدن-وإحالة-مسؤولين-للتحقيق-1049240616.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, قوات التحالف العربي