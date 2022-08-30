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أوروبا تلجأ إلى الشرق الأوسط للتزود بالوقود
أوروبا تلجأ إلى الشرق الأوسط للتزود بالوقود
تعمل مصافي النفط في الشرق الأوسط على زيادة شحنات الديزل إلى أوروبا، في محاولة لدعم القارة العجوز في ظل تراجع إمدادات الطاقة الروسية بفعل العقوبات الغربية على... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T18:00+0000
2022-08-30T18:00+0000
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من المتوقع وصول نحو 435 ألف برميل يوميا من وقود الديزل إلى الموانئ الأوروبية من الشرق الأوسط، هذا الشهر، وفقا لبيانات خدمة تتبع الناقلات "فورتيكسا" التي جمعتها "بلومبرغ". هذه هي أعلى كمية منذ بداية عام 2019 على الأقل.ستحظر أوروبا استيراد الديزل من روسيا ابتداءً من أوائل فبراير/ شباط، كعقوبة على عمليتها العسكرية الوقائية في أوكرانيا. بينما لا يزال أمامها خمسة أشهر، تشعر الأسواق بالقيود في وقت أقرب بكثير، ويخلق هذا الإجراء حاجة ماسة للتسليم من أماكن أخرى منذ أن كانت روسيا منذ فترة طويلة أكبر مورد خارجي لأوروبا.قال ستيف سوير، مدير التكرير في شركة "إف جي إي" للاستشارات الصناعية إنه "من المرجح أن يكون الشرق الأوسط موردا رئيسيا هذا الشتاء"، ويتوقع أن يرتفع الطلب الأوروبي على أساس سنوي بحلول ذلك الوقت.قد يتم كبح إمدادات الديزل الخاصة بأوروبا خلال أعمال الصيانة الروتينية في مصافي النفط في المنطقة هذا الخريف. وقد يكون هناك أيضا زيادة في حرق الوقود لتوليد الطاقة وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بسبب انخفاض التدفقات من روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220830/أسعار-النفط-تهبط-بقوة-وسط-مخاوف-من-ركود-واسع-النطاق-1067051505.html
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العالم العربي, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
العالم العربي, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد

أوروبا تلجأ إلى الشرق الأوسط للتزود بالوقود

18:00 GMT 30.08.2022
© Sputnikناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Sputnik
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تعمل مصافي النفط في الشرق الأوسط على زيادة شحنات الديزل إلى أوروبا، في محاولة لدعم القارة العجوز في ظل تراجع إمدادات الطاقة الروسية بفعل العقوبات الغربية على موسكو.
من المتوقع وصول نحو 435 ألف برميل يوميا من وقود الديزل إلى الموانئ الأوروبية من الشرق الأوسط، هذا الشهر، وفقا لبيانات خدمة تتبع الناقلات "فورتيكسا" التي جمعتها "بلومبرغ". هذه هي أعلى كمية منذ بداية عام 2019 على الأقل.
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
أسعار النفط تهبط بقوة وسط مخاوف من ركود واسع النطاق
15:00 GMT
ستحظر أوروبا استيراد الديزل من روسيا ابتداءً من أوائل فبراير/ شباط، كعقوبة على عمليتها العسكرية الوقائية في أوكرانيا. بينما لا يزال أمامها خمسة أشهر، تشعر الأسواق بالقيود في وقت أقرب بكثير، ويخلق هذا الإجراء حاجة ماسة للتسليم من أماكن أخرى منذ أن كانت روسيا منذ فترة طويلة أكبر مورد خارجي لأوروبا.
قال ستيف سوير، مدير التكرير في شركة "إف جي إي" للاستشارات الصناعية إنه "من المرجح أن يكون الشرق الأوسط موردا رئيسيا هذا الشتاء"، ويتوقع أن يرتفع الطلب الأوروبي على أساس سنوي بحلول ذلك الوقت.
قد يتم كبح إمدادات الديزل الخاصة بأوروبا خلال أعمال الصيانة الروتينية في مصافي النفط في المنطقة هذا الخريف. وقد يكون هناك أيضا زيادة في حرق الوقود لتوليد الطاقة وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بسبب انخفاض التدفقات من روسيا.
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