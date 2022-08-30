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أول امرأة تتولى قيادة قاعدة "إيستر" الجوية النووية في فرنسا
أول امرأة تتولى قيادة قاعدة "إيستر" الجوية النووية في فرنسا
في حفل رسمي مهيب، أعلنت رئاسة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسية، تعيين العقيد آن-لور ميشيل قائدا لقاعدة "إيستر" الجوية النووية، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T11:02+0000
2022-08-30T11:02+0000
العالم
أخبار فرنسا
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تبلغ آن-لور ميشيل من العمر 44 عاما وهي أم لطفلين، أصبحت طيارا مقاتلا عام 2003 على متن مقاتلة من طراز "ميراج إف 1" وقامت بعدة مهام في إطار القوات الفرنسية العاملة في تشاد وأفغانستان، حصلت على وسام جوقة الشرف وميدالية الطيران.تعتبر قاعدة "إيستر" الجوية واحدة من المنصات الرئيسية للقوات الجوية والفضائية الفرنسية والقوات الاستراتيجية وهي تستضيف حالياً العديد من المشاريع مثل بناء محطة جوية ستصبح بحلول عام 2024 بمثابة المركز العصبي لتوقعات الجيوش الفرنسية بالنسبة لمسارح العمليات العسكرية الخارجية.وتضم القاعدة طائرات النقل العسكرية الجديدة من طراز A330 MRTT Phénix متعددة الاستخدامات التي يمكنها تزويد المقاتلات بالوقود أثناء الطيران وكذلك نقل القوات أو المهام الطبية.
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العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

أول امرأة تتولى قيادة قاعدة "إيستر" الجوية النووية في فرنسا

11:02 GMT 30.08.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلات فرنسية
مقاتلات فرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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في حفل رسمي مهيب، أعلنت رئاسة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسية، تعيين العقيد آن-لور ميشيل قائدا لقاعدة "إيستر" الجوية النووية، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب، خلفا للعقيد دافيد مارتي.
تبلغ آن-لور ميشيل من العمر 44 عاما وهي أم لطفلين، أصبحت طيارا مقاتلا عام 2003 على متن مقاتلة من طراز "ميراج إف 1" وقامت بعدة مهام في إطار القوات الفرنسية العاملة في تشاد وأفغانستان، حصلت على وسام جوقة الشرف وميدالية الطيران.
كانت ميشيل قائدة سرب من المقاتلات في قاعدة "كولمار-ماينهايم" الجوية (شرق) حتى عام 2009 ثم قادت مركز تدريب الطيران العسكري في قاعدة "سالون دو بروفانس" الجوية (جنوب) ولديها ما مجموعه 2000 ساعة طيران و150 مهمة حربية.
تعتبر قاعدة "إيستر" الجوية واحدة من المنصات الرئيسية للقوات الجوية والفضائية الفرنسية والقوات الاستراتيجية وهي تستضيف حالياً العديد من المشاريع مثل بناء محطة جوية ستصبح بحلول عام 2024 بمثابة المركز العصبي لتوقعات الجيوش الفرنسية بالنسبة لمسارح العمليات العسكرية الخارجية.
وتضم القاعدة طائرات النقل العسكرية الجديدة من طراز A330 MRTT Phénix متعددة الاستخدامات التي يمكنها تزويد المقاتلات بالوقود أثناء الطيران وكذلك نقل القوات أو المهام الطبية.
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