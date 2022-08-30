أول امرأة تتولى قيادة قاعدة "إيستر" الجوية النووية في فرنسا
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في حفل رسمي مهيب، أعلنت رئاسة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسية، تعيين العقيد آن-لور ميشيل قائدا لقاعدة "إيستر" الجوية النووية، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب، خلفا للعقيد دافيد مارتي.
تبلغ آن-لور ميشيل من العمر 44 عاما وهي أم لطفلين، أصبحت طيارا مقاتلا عام 2003 على متن مقاتلة من طراز "ميراج إف 1" وقامت بعدة مهام في إطار القوات الفرنسية العاملة في تشاد وأفغانستان، حصلت على وسام جوقة الشرف وميدالية الطيران.
While Hollywood celebrates Tom Cruise & manly stunts in #TopGunMaverick, France 🇫🇷 just appointed Colonel Anne-Laure Michel to command the BA125 airforce base at Istres. FYI, the BA125 houses our nuclear mid-range missiles to be used by the fighter squadron in its deterrent role. pic.twitter.com/PzuiCzmeN9— Tudor ALEXIS 🚲 (@tudoralexis1) August 30, 2022
كانت ميشيل قائدة سرب من المقاتلات في قاعدة "كولمار-ماينهايم" الجوية (شرق) حتى عام 2009 ثم قادت مركز تدريب الطيران العسكري في قاعدة "سالون دو بروفانس" الجوية (جنوب) ولديها ما مجموعه 2000 ساعة طيران و150 مهمة حربية.
تعتبر قاعدة "إيستر" الجوية واحدة من المنصات الرئيسية للقوات الجوية والفضائية الفرنسية والقوات الاستراتيجية وهي تستضيف حالياً العديد من المشاريع مثل بناء محطة جوية ستصبح بحلول عام 2024 بمثابة المركز العصبي لتوقعات الجيوش الفرنسية بالنسبة لمسارح العمليات العسكرية الخارجية.
وتضم القاعدة طائرات النقل العسكرية الجديدة من طراز A330 MRTT Phénix متعددة الاستخدامات التي يمكنها تزويد المقاتلات بالوقود أثناء الطيران وكذلك نقل القوات أو المهام الطبية.