https://sputnikarabic.ae/20220830/إسرائيل-تعتزم-المصادقة-على-700-وحدة-استيطانية-في-القدس-1067051348.html
إسرائيل تعتزم المصادقة على 700 وحدة استيطانية في القدس
إسرائيل تعتزم المصادقة على 700 وحدة استيطانية في القدس
تعتزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T14:58+0000
2022-08-30T14:58+0000
2022-08-30T14:58+0000
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وأفادت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة بعد عدة أيام على بناء 700 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات هشيكد، الواقعة في مدينة القدس.وأكدت القناة العبرية أنه بالتزامن مع محاولة إسرائيل ممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تشديد موقفها تجاه إيران، فإنه من المتوقع أن تصادق لجنة التخطيط الإسرائيلية على بناء نحو 700 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات هشيكد" الواقعة في مدينة القدس المحتلة.وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت هناك محاولات أمريكية لمنع المصادقة على هذه الوحدات السكنية، خاصة أن السفير الأمريكي في تل أبيب، توم نيدز يقود هذه المعارضة الأمريكية.ولفتت إلى أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، تصر على رفع الموافقة أو المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس، خلال الأسبوع المقبل، متوقعة موافقة الحكومة الإسرائيلية على البناء.وأوضحت القناة أن عملية بناء المستوطنات الإسرائيلية ملف حساس للغاية لدى الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في الملف النووي الإيراني بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20220828/الخارجية-الفلسطينية-إسرائيل-تتحمل-مسؤولية-قتل-المستوطنين-للمدنيين-العزل-1066921389.html
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أخبار إسرائيل اليوم, القدس, العالم العربي, مستوطنة
أخبار إسرائيل اليوم, القدس, العالم العربي, مستوطنة
إسرائيل تعتزم المصادقة على 700 وحدة استيطانية في القدس
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تعتزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت القناة
13 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة بعد عدة أيام على بناء 700 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات هشيكد، الواقعة في مدينة القدس.
وأكدت القناة العبرية أنه بالتزامن مع محاولة إسرائيل ممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تشديد موقفها تجاه إيران، فإنه من المتوقع أن تصادق لجنة التخطيط الإسرائيلية على بناء نحو 700 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات هشيكد" الواقعة في مدينة القدس المحتلة.
وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت هناك محاولات أمريكية لمنع المصادقة على هذه الوحدات السكنية، خاصة أن السفير الأمريكي في تل أبيب، توم نيدز يقود هذه المعارضة الأمريكية.
ولفتت إلى أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، تصر على رفع الموافقة أو المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية
في مدينة القدس، خلال الأسبوع المقبل، متوقعة موافقة الحكومة الإسرائيلية على البناء.
وأوضحت القناة أن عملية بناء المستوطنات الإسرائيلية ملف حساس للغاية لدى الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في الملف النووي الإيراني بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي.