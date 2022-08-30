https://sputnikarabic.ae/20220830/إصابة-صحفيين-بجروح-طفيفة-إثر-سقوط-قذائف-هاون-في-المنطقة-الخضراء-ببغداد-1067029998.html
إصابة صحفيين بجروح طفيفة إثر سقوط قذائف هاون في المنطقة الخضراء ببغداد
إصابة صحفيين بجروح طفيفة إثر سقوط قذائف هاون في المنطقة الخضراء ببغداد
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بإصابة اثنين من الصحفيين بجروح إثر سقوط قذيفة هاون قرب المنطقة الخضراء، وذلك في إطار الاشتباكات الدائرة منذ أمس بالمنطقة... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T10:36+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر العراقي لـ"سبوتنيك"، اليوم، إن "صحفيين اثنين من قناة دجلة الفضائية أصيبا بجروح اليوم بسقوط قذيفة هاون قرب مقر القناة بالقرب من المنطقة الخضراء ".وأضاف المصدر الأمني، بأن "إصابتهما ليست خطيرة".وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية لم تنظر أي من الدعاوى المعروضة اليوم بسبب حظر التجوال، والتي كان على رأسها دعوى حل البرلمان، وهي الدعوى التي تأتي في صميم الأزمة السياسية الحالية في البلاد.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت في وقت سابق، أنها ستنظر دعوى حل البرلمان اليوم، قبل أن تتطور الأحداث وتشهد البلاد حظر تجوال شامل في أعقاب اشتباكات قوية في المنطقة الخضراء على خلفية إعلان زعيم "التيار الصدري" اعتزاله العمل السياسي.وسقط أكثر من 30 قتيلاً خلال أحداث المنطقة الخضراء وسط بغداد، والتي لا تزال مستمرة حتى اللحظة.ودعا أمس كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة العراق، إلى التهدئة وضبط النفس عقب تصاعد الأحداث.يأتي قرار الزعيم العراقي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز "التيار الصدري" بالأغلبية في البرلمان.غير أن المشاورات بين الجانبين لم تفض إلى أي نتيجة، ما دعا أعضاء التيار داخل البرلمان إلى تقديم استقالاتهم، والضغط على القضاء للتدخل من أجل حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة؛ وهو ما رفضه الإطار التنسيقي.
https://sputnikarabic.ae/20220830/مجلس-القضاء-الأعلى-العراقي-حظر-التجوال-منع-المحاكم-من-النظر-في-الدعاوى-المعروضة-عليها-1067028037.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
إصابة صحفيين بجروح طفيفة إثر سقوط قذائف هاون في المنطقة الخضراء ببغداد
10:36 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 10:39 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بإصابة اثنين من الصحفيين بجروح إثر سقوط قذيفة هاون قرب المنطقة الخضراء، وذلك في إطار الاشتباكات الدائرة منذ أمس بالمنطقة والتي اندلعت إثر مظاهرات تحتج على اعتزال زعيم "التيار الصدري" الحياة السياسية.
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر العراقي لـ"سبوتنيك"، اليوم، إن "صحفيين اثنين من قناة دجلة الفضائية أصيبا بجروح اليوم بسقوط قذيفة هاون قرب مقر القناة بالقرب من المنطقة الخضراء ".
وأضاف المصدر الأمني، بأن "إصابتهما ليست خطيرة".
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية لم تنظر أي من الدعاوى المعروضة
اليوم بسبب حظر التجوال، والتي كان على رأسها دعوى حل البرلمان، وهي الدعوى التي تأتي في صميم الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت في وقت سابق، أنها ستنظر دعوى حل البرلمان اليوم، قبل أن تتطور الأحداث وتشهد البلاد حظر تجوال شامل في أعقاب اشتباكات قوية في المنطقة الخضراء على خلفية إعلان زعيم "التيار الصدري" اعتزاله العمل السياسي.
وسقط أكثر من 30 قتيلاً خلال أحداث المنطقة الخضراء وسط بغداد، والتي لا تزال مستمرة حتى اللحظة.
ودعا أمس كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة العراق، إلى التهدئة وضبط النفس عقب تصاعد الأحداث.
يأتي قرار الزعيم العراقي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز "التيار الصدري" بالأغلبية في البرلمان.
غير أن المشاورات بين الجانبين لم تفض إلى أي نتيجة، ما دعا أعضاء التيار داخل البرلمان
إلى تقديم استقالاتهم، والضغط على القضاء للتدخل من أجل حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة؛ وهو ما رفضه الإطار التنسيقي.