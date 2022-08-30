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https://sputnikarabic.ae/20220830/إطلاق-عدة-صواريخ-كاتيوشا-على-المنطقة-الخضراء-وسط-بغداد-فيديو-1067013996.html
إطلاق عدة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد.. فيديو
إطلاق عدة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد.. فيديو
أفادت وسائل إعلام بسقوط صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء المحصنة بالعاصمة العراقية بغداد. وبحسب ما ذكرت قناة العربية السعودية، أدى ذلك إلى تفعيل منظومة... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T01:41+0000
2022-08-30T01:41+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأظهرت مقاطع فيديو تداولها بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي تفعيل منظومة الدفاع الجوي "سيرام".ويأتي ذلك في ظل المواجهات التي شهدتها المنطقة الخضراء وسط بغداد حيث وقع حريق كبير وتصاعدت أعمدة الدخان، إثر انفجارات قوية ناجمة عن قذائف هاون مجهولة، كما تصاعدت حدة الاشتباكات وأظهرت مقاطع مصورة استخدام المسلحين لقذائف آر بي جي ورشاشات ثقيلة.وأدت الاشتباكات إلى وقوع 20 قتيلًا وأكثر من 300 مصاب، كما سقط قتيل من القوات العراقية وأصيب جنود آخرين.ودعت الأمم المتحدة وعدة أطراف دولية القادة العراقيين والمليشيات المسلحة إلى ضبط النفس وعدم الانجرار للعنف.وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر، كما قررت تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء في عموم المحافظات.وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام مجموعة أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.من جانبه، أعلن مقتدى الصدر إضرابا مفتوحًا عن الطعام حتى يتوقف العنف، وفقا لرئيس الكتلة الصدرية البرلمانية في العراق حسن العذاري.وجاء إعلان الصدر بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20220829/إعلام-اشتباكات-عنيفة-بين-الجيش-العراقي-وأرتال-للحشد-الشعبي-حاولت-دخول-بغداد-1067013174.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

إطلاق عدة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد.. فيديو

01:41 GMT 30.08.2022
© Photo / Iraqi Security Cellصورة أرشيفية .. صواريخ كاتيوشا في العراق
صورة أرشيفية .. صواريخ كاتيوشا في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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أفادت وسائل إعلام بسقوط صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء المحصنة بالعاصمة العراقية بغداد. وبحسب ما ذكرت قناة العربية السعودية، أدى ذلك إلى تفعيل منظومة الدفاع الجوي "سيرام" المخصصة لحماية السفارة الأمريكية في بغداد.
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي تفعيل منظومة الدفاع الجوي "سيرام".
ويأتي ذلك في ظل المواجهات التي شهدتها المنطقة الخضراء وسط بغداد حيث وقع حريق كبير وتصاعدت أعمدة الدخان، إثر انفجارات قوية ناجمة عن قذائف هاون مجهولة، كما تصاعدت حدة الاشتباكات وأظهرت مقاطع مصورة استخدام المسلحين لقذائف آر بي جي ورشاشات ثقيلة.
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إعلام: اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي وأرتال للحشد الشعبي حاولت دخول بغداد
أمس, 22:46 GMT
وأدت الاشتباكات إلى وقوع 20 قتيلًا وأكثر من 300 مصاب، كما سقط قتيل من القوات العراقية وأصيب جنود آخرين.
ودعت الأمم المتحدة وعدة أطراف دولية القادة العراقيين والمليشيات المسلحة إلى ضبط النفس وعدم الانجرار للعنف.
وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر، كما قررت تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء في عموم المحافظات.
وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام مجموعة أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.
من جانبه، أعلن مقتدى الصدر إضرابا مفتوحًا عن الطعام حتى يتوقف العنف، وفقا لرئيس الكتلة الصدرية البرلمانية في العراق حسن العذاري.
وجاء إعلان الصدر بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.
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