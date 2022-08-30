https://sputnikarabic.ae/20220830/إعلام-إخلاء-مقرات-بعض-المسؤولين-العراقيين-داخل-المنطقة-الخضراء-1067019980.html

إعلام: إخلاء مقرات بعض المسؤولين العراقيين داخل المنطقة الخضراء

إعلام: إخلاء مقرات بعض المسؤولين العراقيين داخل المنطقة الخضراء

زعمت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أن مقرات بعض المسؤولين العراقيين داخل المنطقة الخضراء أخليت بالتزامن مع تجدد الاشتباكات في العاصمة بغداد. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T08:27+0000

2022-08-30T08:27+0000

2022-08-30T08:32+0000

أخبار العراق اليوم

مقتدى الصدر

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زعمت إذاعة "مونت كارلو" الدولية، أن "رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، والقيادي عمار الحكيم أخلوا مقراتهم".غير أن مدير مكتب المالكي، صرح أن "زعيم تحالف دولة القانون في مكتبه وبيته ولم يغادره أصلا منذ بداية الاعتصام الصدري وحتى اليوم"، مشددا على أن "كل ما يصدر خلاف ذلك من أخبار هو غير حقيقي، وأن المالكي متواجد ويزاول عمله ولم يغادر ويجري اتصالاته مع القادة العراقيين لمتابعة الوضع والعمل على إيجاد الحلول وعودة الاستقرار".يأتي ذلك بعدما اقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".

https://sputnikarabic.ae/20220830/وكالة-ارتفاع-عدد-القتلى-في-بغداد-بعد-تجدد-المواجهات-إلى-23-1067018517.html

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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر