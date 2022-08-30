https://sputnikarabic.ae/20220830/إعلام-اليونان-تسعى-إلى-إشعال-نزاع-بين-تركيا-والغرب-1067016084.html
إعلام: اليونان تسعى إلى إشعال نزاع بين تركيا والغرب
إعلام: اليونان تسعى إلى إشعال نزاع بين تركيا والغرب
زعمت صحيفة تركية أن اليونان تطمح إلى إشعال نزاع بين تركيا والغرب. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T06:09+0000
2022-08-30T06:09+0000
2022-08-30T06:09+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050736702_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f9b79db4ac12db251926a16a1a2ecd29.jpg
ذكرت قناة "سي إن إن" التركية، يوم الأحد الماضي نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع التركية، أن اليونان استعانت بمنظومات الدفاع الجوي "إس-300" لتعقُّب طائرات تركية من طراز "إف-16" في 23 أغسطس/ آب. وكانت مقاتلات "إف-16" التركية تطير قرب جزيرة رودوس على ارتقاع يقارب 3 كم. ونفت مصادر في وزارة الدفاع اليونانية أن تكون اليونان استخدمت منظوماتها "إس-300" الموجودة في جزيرة كريت ضد الطائرات التركية.وقالت صحيفة "يني شفق" إن الخبراء يرون أن اليونان تسعى إلى شحن الأجواء لأنه لا يطيب لها أن أنقرة تغدو لاعبًا يلفت أنظار العالم. وهدف أثينا، حسب الصحيفة التركية، بدء حرب أو إشعال نزاع بين تركيا والغرب من خلال إجبار أنقرة على تشغيل منظوماتها "إس-400".وقال العميد المتقاعد فخري ارينيل للصحفية، في إشارة إلى ما تريده اليونان: "من الواضح أن هناك تعاونا مع الولايات المتحدة الأمريكية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050736702_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ac7c5f91a5a74be147b2c47ceaf95407.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: اليونان تسعى إلى إشعال نزاع بين تركيا والغرب
تابعنا عبر
زعمت صحيفة تركية أن اليونان تطمح إلى إشعال نزاع بين تركيا والغرب.
ذكرت قناة "سي إن إن" التركية، يوم الأحد الماضي نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع التركية، أن اليونان استعانت بمنظومات الدفاع الجوي "إس-300" لتعقُّب طائرات تركية من طراز "إف-16" في 23 أغسطس/ آب. وكانت مقاتلات "إف-16" التركية تطير قرب جزيرة رودوس على ارتقاع يقارب 3 كم. ونفت مصادر في وزارة الدفاع اليونانية أن تكون اليونان استخدمت منظوماتها "إس-300" الموجودة في جزيرة كريت ضد الطائرات التركية.
وقالت
صحيفة "يني شفق" إن الخبراء يرون أن اليونان تسعى إلى شحن الأجواء لأنه لا يطيب لها أن أنقرة تغدو لاعبًا يلفت أنظار العالم. وهدف أثينا، حسب الصحيفة التركية، بدء حرب أو إشعال نزاع بين تركيا والغرب من خلال إجبار أنقرة على تشغيل منظوماتها "إس-400".
وقال العميد المتقاعد فخري ارينيل للصحفية، في إشارة إلى ما تريده اليونان: "من الواضح أن هناك تعاونا مع الولايات المتحدة الأمريكية".