عربي
https://sputnikarabic.ae/20220830/إعلام-اليونان-تسعى-إلى-إشعال-نزاع-بين-تركيا-والغرب-1067016084.html
إعلام: اليونان تسعى إلى إشعال نزاع بين تركيا والغرب
إعلام: اليونان تسعى إلى إشعال نزاع بين تركيا والغرب
زعمت صحيفة تركية أن اليونان تطمح إلى إشعال نزاع بين تركيا والغرب. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T06:09+0000
2022-08-30T06:09+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050736702_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f9b79db4ac12db251926a16a1a2ecd29.jpg
ذكرت قناة "سي إن إن" التركية، يوم الأحد الماضي نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع التركية، أن اليونان استعانت بمنظومات الدفاع الجوي "إس-300" لتعقُّب طائرات تركية من طراز "إف-16" في 23 أغسطس/ آب. وكانت مقاتلات "إف-16" التركية تطير قرب جزيرة رودوس على ارتقاع يقارب 3 كم. ونفت مصادر في وزارة الدفاع اليونانية أن تكون اليونان استخدمت منظوماتها "إس-300" الموجودة في جزيرة كريت ضد الطائرات التركية.وقالت صحيفة "يني شفق" إن الخبراء يرون أن اليونان تسعى إلى شحن الأجواء لأنه لا يطيب لها أن أنقرة تغدو لاعبًا يلفت أنظار العالم. وهدف أثينا، حسب الصحيفة التركية، بدء حرب أو إشعال نزاع بين تركيا والغرب من خلال إجبار أنقرة على تشغيل منظوماتها "إس-400".وقال العميد المتقاعد فخري ارينيل للصحفية، في إشارة إلى ما تريده اليونان: "من الواضح أن هناك تعاونا مع الولايات المتحدة الأمريكية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050736702_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ac7c5f91a5a74be147b2c47ceaf95407.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام: اليونان تسعى إلى إشعال نزاع بين تركيا والغرب

06:09 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZمقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
تابعنا عبرTelegram
زعمت صحيفة تركية أن اليونان تطمح إلى إشعال نزاع بين تركيا والغرب.
ذكرت قناة "سي إن إن" التركية، يوم الأحد الماضي نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع التركية، أن اليونان استعانت بمنظومات الدفاع الجوي "إس-300" لتعقُّب طائرات تركية من طراز "إف-16" في 23 أغسطس/ آب. وكانت مقاتلات "إف-16" التركية تطير قرب جزيرة رودوس على ارتقاع يقارب 3 كم. ونفت مصادر في وزارة الدفاع اليونانية أن تكون اليونان استخدمت منظوماتها "إس-300" الموجودة في جزيرة كريت ضد الطائرات التركية.
وقالت صحيفة "يني شفق" إن الخبراء يرون أن اليونان تسعى إلى شحن الأجواء لأنه لا يطيب لها أن أنقرة تغدو لاعبًا يلفت أنظار العالم. وهدف أثينا، حسب الصحيفة التركية، بدء حرب أو إشعال نزاع بين تركيا والغرب من خلال إجبار أنقرة على تشغيل منظوماتها "إس-400".
وقال العميد المتقاعد فخري ارينيل للصحفية، في إشارة إلى ما تريده اليونان: "من الواضح أن هناك تعاونا مع الولايات المتحدة الأمريكية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Минометчики народной милиции ЛНР участвуют в боях за освобождение поселка Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала