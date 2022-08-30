https://sputnikarabic.ae/20220830/إعلام-تخوف-إسرائيلي-من-اندلاع-انتفاضة-فلسطينية-في-السجون-الإسرائيلية-1067062111.html
إعلام: تخوف إسرائيلي من اندلاع انتفاضة فلسطينية في السجون الإسرائيلية
إعلام: تخوف إسرائيلي من اندلاع انتفاضة فلسطينية في السجون الإسرائيلية
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بوجود تخوف إسرائيلي من اندلاع انتفاضة داخل السجون الإسرائيلية وفي مناطق الضفة الغربية. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T19:17+0000
2022-08-30T19:17+0000
2022-08-30T19:17+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103598/93/1035989311_0:275:5363:3292_1920x0_80_0_0_c2bf1c4a1c077f39682216ec99b07cac.jpg
وذكرت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك تخوفا كبيرا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من إمكانية اندلاع انتفاضة في السجون الإسرائيلية وفي مناطق الضفة الغربية.وأوضحت القناة أن ألف أسير فلسطيني قد أعلنوا اعتزامهم بدء إضراب مفتوح عن الطعام، يوم الخميس المقبل، في رسالة احتجاجية على تنصل مصلحة السجون الإسرائيلية من قرارات سابقة قد أقرتها في شهر مارس/آذار الماضي، وهو ما وصفته القناة بـ"الثورة الشعبية" الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة الفلسطينية، بدء إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس المقبل بألف أسير كدفعة أولى، باعتباره جزء من خطوات نضالية مستقبلية.وأكدت اللجنة في بيانها أنها "تخوض معركتها موحدة في مواجهة السجان بقيادة وطنية تمثل فصائل شعبنا؛ متسلحة بوحدة حقيقية في خندق مقاومة صلف السجان وحقده، وأن الوحدة التي جسَّدها الأسرى داخل السجون يجب أن تنتقل وتؤسس لوحدة خارج قلاع الأسر".
https://sputnikarabic.ae/20220830/المحكمة-الإسرائيلية-العليا-ترفض-الإفراج-عن-الأسير-خليل-عواودة-المضرب-عن-الطعام-لليوم-171-1067057413.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103598/93/1035989311_304:0:5059:3566_1920x0_80_0_0_eb85d5ad33eb50780bb5114e60e59371.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي
إعلام: تخوف إسرائيلي من اندلاع انتفاضة فلسطينية في السجون الإسرائيلية
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بوجود تخوف إسرائيلي من اندلاع انتفاضة داخل السجون الإسرائيلية وفي مناطق الضفة الغربية.
وذكرت القناة
السابعة العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك تخوفا كبيرا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من إمكانية اندلاع انتفاضة في السجون الإسرائيلية وفي مناطق الضفة الغربية.
وأوضحت القناة أن ألف أسير فلسطيني قد أعلنوا اعتزامهم بدء إضراب مفتوح عن الطعام، يوم الخميس المقبل، في رسالة احتجاجية على تنصل مصلحة السجون الإسرائيلية من قرارات سابقة قد أقرتها في شهر مارس/آذار الماضي، وهو ما وصفته القناة بـ"الثورة الشعبية" الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية
.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة الفلسطينية
، بدء إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس المقبل بألف أسير كدفعة أولى، باعتباره جزء من خطوات نضالية مستقبلية.
وأكدت اللجنة في بيانها أنها "تخوض معركتها موحدة في مواجهة السجان بقيادة وطنية تمثل فصائل شعبنا؛ متسلحة بوحدة حقيقية في خندق مقاومة صلف السجان وحقده، وأن الوحدة التي جسَّدها الأسرى داخل السجون يجب أن تنتقل وتؤسس لوحدة خارج قلاع الأسر".