https://sputnikarabic.ae/20220830/إعلام-عبري-لابيد-يزور-برلين-الشهر-المقبل-لمناقشة-التنازلات-المتعلقة-بالاتفاق-النووي-الإيراني-1067053298.html
إعلام عبري: لابيد يزور برلين الشهر المقبل لمناقشة التنازلات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني
إعلام عبري: لابيد يزور برلين الشهر المقبل لمناقشة التنازلات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني
يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد برلين يومي 11 و12 سبتمبر/أيلول المقبل لمناقشة موضوع التنازلات حول قضايا أساسية تتعلق باستعادة الاتفاق النووي الإيراني. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T15:40+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء: "سيقوم رئيس الوزراء لابيد بزيارة دبلوماسية خاطفة لألمانيا في الفترة 11-12 سبتمبر، وذلك على خلفية المحادثات النووية، والمحاولة الإسرائيلية لمنع تقديم تنازلات لإيران".وقال لابيد، في مؤتمر صحفي الأحد الماضي، إن بلاده جاهزة للتحرك من أجل الحفاظ على أمن بلاده القومي، مشددا على أن الاتفاق هو "اتفاق سيئ"، ولم يكن جيدا بالفعل عندما تم توقيعه في العام 2015، بدعوى أن أخطاره أكبر وأعظم.وأكد لابيد أن قادة الجيش وجهاز "الموساد" مستعدون لمواجهة أي سيناريو بشأن النووي الإيراني، بعد تلقيهم تعليمات منه بتجهيز أنفسهم لأي سيناريو، مشددا على استعداد الجيش الإسرائيلي للعمل من أجل الحفاظ على أمن بلاده، مدعيا أن الإدارة الأمريكية تتفهم هذا الأمر.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن توجيهات بلاده تقضي بمواجهة الاتفاق النووي الإيراني بكل قوة، وذلك دون الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.
https://sputnikarabic.ae/20220829/رئيسي-لن-نعود-للاتفاق-النووي-دون-إغلاق-تحقيقات-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1066973461.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام عبري: لابيد يزور برلين الشهر المقبل لمناقشة التنازلات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني
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يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد برلين يومي 11 و12 سبتمبر/أيلول المقبل لمناقشة موضوع التنازلات حول قضايا أساسية تتعلق باستعادة الاتفاق النووي الإيراني.
رام الله - سبوتنيك. وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء: "سيقوم رئيس الوزراء لابيد بزيارة دبلوماسية خاطفة لألمانيا في الفترة 11-12 سبتمبر، وذلك على خلفية المحادثات النووية، والمحاولة الإسرائيلية لمنع تقديم تنازلات لإيران".
وقال لابيد، في مؤتمر صحفي الأحد الماضي، إن بلاده جاهزة للتحرك من أجل الحفاظ على أمن بلاده القومي، مشددا على أن الاتفاق هو "اتفاق سيئ"، ولم يكن جيدا بالفعل عندما تم توقيعه في العام 2015، بدعوى أن أخطاره أكبر وأعظم.
وأكد لابيد أن قادة الجيش وجهاز "الموساد" مستعدون لمواجهة أي سيناريو بشأن النووي الإيراني، بعد تلقيهم تعليمات منه بتجهيز أنفسهم لأي سيناريو، مشددا على استعداد الجيش الإسرائيلي للعمل من أجل الحفاظ على أمن بلاده، مدعيا أن الإدارة الأمريكية تتفهم هذا الأمر.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي
على أن توجيهات بلاده تقضي بمواجهة الاتفاق النووي الإيراني بكل قوة، وذلك دون الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي
، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.