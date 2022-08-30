https://sputnikarabic.ae/20220830/إعلام-غازبروم-تقطع-الغاز-عن-شركة-إنجي-الفرنسية-في-30-أغسطس-1067018838.html

إعلام: "غازبروم" تقطع الغاز عن شركة "إنجي" الفرنسية في 30 أغسطس

إعلام: "غازبروم" تقطع الغاز عن شركة "إنجي" الفرنسية في 30 أغسطس

أشار تقرير إعلامي إلى أن شركة "غازبروم" الروسية أخطرت شركة "إنجي" الفرنسية للطاقة على أنها ستقطع إمدادات الغاز اعتبارا من اليوم 30 أغسطس/ آب، بسبب خلافات حول... 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T07:47+0000

2022-08-30T07:47+0000

2022-08-30T07:47+0000

اقتصاد

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وبحسب ما أفادت به صحيفة "فيغارو" اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر في الشركة، فإن الشركة الروسية أبلغت نظيرتها الفرنسية، بشأن خفض فوري ووقف للإمدادات بسبب خلافات بين الطرفين تتعلق بالعقود.وأشار المنشور إلى أن شحنات "غازبروم" إلى شركة الطاقة الفرنسية قد تراجعت بالفعل في يوليو/ تموز وتصل إلى 1.5 تيراواط ساعة شهريًا. لكن الشركة الفرنسية أكدت للعملاء أنها اتخذت إجراءات لضمان عدم انقطاع إمدادات الغاز، حتى مع وقف الإمدادات من "غازبروم".

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