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https://sputnikarabic.ae/20220830/إعلام-لا-يوجد-خبراء-بريطانيون-أو-أمريكيون-ضمن-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-زابوروجيه-1067026035.html
إعلام: لا يوجد خبراء بريطانيون أو أمريكيون ضمن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه
إعلام: لا يوجد خبراء بريطانيون أو أمريكيون ضمن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه
أشارت وسائل إعلام إلى أن وفد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سيزور محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لا يوجد فيه أمريكيون أو بريطانيون. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T09:39+0000
2022-08-30T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وبحسب ما نقلته قناة "1+1" التلفزيونية الأوكرانية، فإن الوفد المكون من 13 شخصا برئاسة مدير عام المنظمة رافائيل غروسي، لا يوجد فيه مواطنون من الجنسيتين الأمريكية أو البريطانية.وبحسب القناة فإن البعثة تضم أيضا خبراء من فرنسا وإيطاليا والأردن والمكسيك وألبانيا ومقدونيا الشمالية.وقال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، لوكالة "سبوتنيك"، إن البعثة غادرت وضمت نحو عشرة موظفين في أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعاملون مع الضمانات والسلامة النووية.وأوضح أن أعضاء البعثة يرافقهم فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة الذين يتعاملون مع المسائل اللوجستية والأمنية.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلام: لا يوجد خبراء بريطانيون أو أمريكيون ضمن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه

09:39 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMARالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
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أشارت وسائل إعلام إلى أن وفد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سيزور محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لا يوجد فيه أمريكيون أو بريطانيون.
وبحسب ما نقلته قناة "1+1" التلفزيونية الأوكرانية، فإن الوفد المكون من 13 شخصا برئاسة مدير عام المنظمة رافائيل غروسي، لا يوجد فيه مواطنون من الجنسيتين الأمريكية أو البريطانية.

وبحسب ما نقله مراسل القناة "من بين الخبراء الثلاثة عشر الذين اختارهم الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يوجد أمريكيون ولا بريطانيون وفي الوقت نفسه، لا يوجد روس أيضًا. هناك خبراء من بولندا وليتوانيا ومن صربيا والصين".

وبحسب القناة فإن البعثة تضم أيضا خبراء من فرنسا وإيطاليا والأردن والمكسيك وألبانيا ومقدونيا الشمالية.
وقال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، لوكالة "سبوتنيك"، إن البعثة غادرت وضمت نحو عشرة موظفين في أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعاملون مع الضمانات والسلامة النووية.
وأوضح أن أعضاء البعثة يرافقهم فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة الذين يتعاملون مع المسائل اللوجستية والأمنية.
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