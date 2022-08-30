https://sputnikarabic.ae/20220830/إقليم-كردستان-حان-الوقت-لحوار-شامل-وصريح-حول-القضايا-الخطيرة-في-العراق-1067026285.html

إقليم كردستان: حان الوقت لحوار شامل وصريح حول القضايا الخطيرة في العراق

إقليم كردستان: حان الوقت لحوار شامل وصريح حول القضايا الخطيرة في العراق

صرحت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، أنه "حان الوقت لحوار شامل وصريح حول القضايا الخطيرة في العراق". 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T09:43+0000

2022-08-30T09:43+0000

2022-08-30T09:43+0000

أخبار العراق اليوم

مقتدى الصدر

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أعرب رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، عبر حسابه على تويتر، عن "انزعاجه الشديد إزاء الحلقة الجديدة للعنف في العراق"، قائلا: "تحدثت إلى رئيس الوزراء للتأكيد على استعداد حكومة كردستان للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار في كافة البلاد".ودعا مسرور بارزاني، إلى حوار شامل، مؤكدا أنه "آن الأوان للبدء بحوار شامل وصريح بشأن القضايا العميقة والخطيرة التي تواجهها البلاد".وشدد رئيس وزراء إقليم كردستان، على ضرورة "التحلي بالشجاعة الكافية لتحديد جوهر الاختلافات مع بعضنا بعضاً، وأن نتقبل بأن الوضع الذي نحن فيه الآن جميعاً يتطلب حلاً دائماً".يأتي ذلك بعدما اقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".

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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر