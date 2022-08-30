https://sputnikarabic.ae/20220830/إيران-16-قتيلا-و8-جرحى-إثر-تصادم-عنيف-بين-شاحنة-وحافلة-1067029900.html
إيران... 16 قتيلا و8 جرحى إثر تصادم عنيف بين شاحنة وحافلة
إيران... 16 قتيلا و8 جرحى إثر تصادم عنيف بين شاحنة وحافلة
أعلن قائد شرطة المرور في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، مصرع 16 شخصًا وإصابة 8 آخرين في حادث بين شاحنة وحافلة، صباح اليوم الثلاثاء، في طریق شوشتر كامیش آباد. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T10:35+0000
2022-08-30T10:35+0000
2022-08-30T10:35+0000
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وبحسب الشرطة، فإن سائق الحافلة هو المسؤول عن هذا الحادث، حيث اصطدمت بشاحنة تقل عمالا في جنوب غرب البلاد.وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، قال العقيد رضا دولتشاهي: "توجه ضباط الشرطة إلى مكان الحادث فور تلقيهم إشعارا به، وبعد التحقيق تبين أن الحادث وقع جراء اصطدام شاحنة بحافلة صغيرة، ما أدى إلى مقتل 16 شخصًا على الفور وإصابة ثمانية آخرين ونقلوا إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج".ونبه العقيد دولاتشاهي، جميع المواطنين إلى الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، ومراعاة السرعة الآمنة والابتعاد عن المركبات الأخرى، وخاصة خلال مناسبة "الأربعين الحسيني"، وذلك لتجنب حوادث المرور.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, العالم
إيران... 16 قتيلا و8 جرحى إثر تصادم عنيف بين شاحنة وحافلة
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أعلن قائد شرطة المرور في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، مصرع 16 شخصًا وإصابة 8 آخرين في حادث بين شاحنة وحافلة، صباح اليوم الثلاثاء، في طریق شوشتر كامیش آباد.
وبحسب الشرطة، فإن سائق الحافلة هو المسؤول عن هذا الحادث، حيث اصطدمت بشاحنة تقل عمالا في جنوب غرب البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)
، قال العقيد رضا دولتشاهي: "توجه ضباط الشرطة إلى مكان الحادث فور تلقيهم إشعارا به، وبعد التحقيق تبين أن الحادث وقع جراء اصطدام شاحنة بحافلة صغيرة، ما أدى إلى مقتل 16 شخصًا على الفور وإصابة ثمانية آخرين ونقلوا إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج".
ونبه العقيد دولاتشاهي، جميع المواطنين إلى الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، ومراعاة السرعة الآمنة والابتعاد عن المركبات الأخرى، وخاصة خلال مناسبة "الأربعين الحسيني"، وذلك لتجنب حوادث المرور.