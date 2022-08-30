https://sputnikarabic.ae/20220830/ارتفاع-أسعار-النفط-بأكثر-من-4-في-المائة-بدعم-من-خفض-محتمل-في-إمدادات-أوبك-1067014953.html
ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة بدعم من خفض محتمل في إمدادات أوبك+
ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة بدعم من خفض محتمل في إمدادات أوبك+
أغلقت أسعار النفط مرتفعة أكثر من 4 في المائة، أمس الاثنين، موسعة مكاسبها من الأسبوع الماضي، إذ ساعدت تخفيضات محتملة في إنتاج مجموعة أوبك+ واشتباكات مسلحة في... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T04:35+0000
2022-08-30T04:35+0000
2022-08-30T04:35+0000
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/46/1045464688_0:432:2873:2048_1920x0_80_0_0_8a86c5ddbdac12ea14077421fab1afd6.jpg
وستعقد أوبك+، التي تضم أعضاء أوبك ومنتجين حلفاء في مقدمتهم روسيا، اجتماعا في الخامس من سبتمبر المقبل لتحديد سياسة الإنتاج.وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 4.10 دولار، أي بـ4.1 في المائة، لتسجل عند التسوية 105.09 دولار للبرميل بعد أن حققت الأسبوع الماضي مكاسب بلغت 4.4 في المائة.وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.95 دولار، أو بـ4.2 في المائة، لتبلغ عند التسوية 97.01 دولار للبرميل بعد صعودها 2.5 في المائة الأسبوع الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220830/القوات-الأمريكية-تنقل-123-صهريجا-محملا-بالنفط-السوري-المسروق-1067014279.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/46/1045464688_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fdd7bcc3187e05f6136091dfccfb6f87.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أسعار النفط اليوم
ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة بدعم من خفض محتمل في إمدادات أوبك+
تابعنا عبر
أغلقت أسعار النفط مرتفعة أكثر من 4 في المائة، أمس الاثنين، موسعة مكاسبها من الأسبوع الماضي، إذ ساعدت تخفيضات محتملة في إنتاج مجموعة أوبك+ واشتباكات مسلحة في ليبيا في التغطية على قوة الدولار الأمريكي وتوقعات قاتمة للنمو في الولايات المتحدة.
وستعقد أوبك+، التي تضم أعضاء أوبك ومنتجين حلفاء في مقدمتهم روسيا، اجتماعا في الخامس من سبتمبر المقبل لتحديد سياسة الإنتاج
.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 4.10 دولار، أي بـ4.1 في المائة، لتسجل عند التسوية 105.09 دولار للبرميل بعد أن حققت الأسبوع الماضي مكاسب بلغت 4.4 في المائة.
وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.95 دولار، أو بـ4.2 في المائة، لتبلغ عند التسوية 97.01 دولار للبرميل بعد صعودها 2.5 في المائة الأسبوع الماضي.