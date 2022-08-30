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https://sputnikarabic.ae/20220830/اقتصادي-أمريكي-يشرح-كيف-أوقع-بوتين-الغرب-في-فخ-العقوبات-1067017908.html
اقتصادي أمريكي يشرح كيف أوقع بوتين الغرب في فخ العقوبات
اقتصادي أمريكي يشرح كيف أوقع بوتين الغرب في فخ العقوبات
أشار تقرير أمريكي إلى أن العقوبات ضد موسكو فشلت تماما، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوقع الغرب في الفخ الذي نصبه لروسيا. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T07:23+0000
2022-08-30T07:23+0000
روسيا
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فبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ريكونينغ" للاقتصادي الأمريكي جيمس ريكاردز، فإن العقوبات ضد روسيا كانت فاشلة ولم تؤثر القيود على موسكو ولم تحقق أهدافها.وأضاف ريكاردز: "تعتمد الدول الأوروبية، مثل ألمانيا، على الطاقة الروسية لدرجة أنها بدونها تواجه نقصا حادا وشتاء قارصا".وبحسب رأيه، عندما يصطدم الواقع بالإيديولوجيا، ينتصر الواقع في كل مرة، وستواجه برلين الآن وقتا عصيبا للغاية. وخلص المقال إلى أن المأساة هي أنه كان من الممكن تجنب كل هذا لو ضمنت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لروسيا أن أوكرانيا لن تنضم أبدا إلى الحلف.يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصوص على شراء موارد الطاقة. قال الرئيس فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
https://sputnikarabic.ae/20220830/تقرير-أمريكي-يحث-زيلينسكي-على-فهم-أمر-بسيط-1067017132.html
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روسيا

اقتصادي أمريكي يشرح كيف أوقع بوتين الغرب في فخ العقوبات

07:23 GMT 30.08.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوربوتين خلال افتتاح "آرميا 2022" الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة "باتريوت" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو
بوتين خلال افتتاح آرميا 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Sputnik
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أشار تقرير أمريكي إلى أن العقوبات ضد موسكو فشلت تماما، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوقع الغرب في الفخ الذي نصبه لروسيا.
فبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ريكونينغ" للاقتصادي الأمريكي جيمس ريكاردز، فإن العقوبات ضد روسيا كانت فاشلة ولم تؤثر القيود على موسكو ولم تحقق أهدافها.
وأشار الخبير إلى أن الروبل، ووفقا للمبادرين بالعقوبات، كان من المفترض أن ينهار، لكنه عوضا عن ذلك تعزز كثيرا. بالإضافة إلى ذلك كان من غير المجدي أيضا مقاطعة الصادرات الروسية من النفط والغاز الطبيعي، لأن موسكو بدأت في بيع الوقود إلى بكين ونيودلهي، بينما واجهت أوروبا نقصا حادا في موارد الطاقة.
وأضاف ريكاردز: "تعتمد الدول الأوروبية، مثل ألمانيا، على الطاقة الروسية لدرجة أنها بدونها تواجه نقصا حادا وشتاء قارصا".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تقرير أمريكي يحث زيلينسكي على فهم "أمر بسيط"
06:37 GMT
وبحسب رأيه، عندما يصطدم الواقع بالإيديولوجيا، ينتصر الواقع في كل مرة، وستواجه برلين الآن وقتا عصيبا للغاية. وخلص المقال إلى أن المأساة هي أنه كان من الممكن تجنب كل هذا لو ضمنت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لروسيا أن أوكرانيا لن تنضم أبدا إلى الحلف.
يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصوص على شراء موارد الطاقة. قال الرئيس فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
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