الأمم المتحدة تدين رفض إسرائيل منح موظفيها تأشيرات دخول إلى الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
أدانت الأمم المتحدة رفض إسرائيل منح موظفيها تأشيرة دخول إلى الضفة الغربية لممارسة أعمالهم.
ووفقا لبيان نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رفض إسرائيل منح تأشيرات لموظفيها في الضفة الغربية.
🇮🇱#Israel’s refusal to issue or renew visas for UN Human Rights staff working in the occupied #Palestinian territory will not prevent the Office from monitoring & reporting on the human rights situation on the ground –UN Human Rights Chief @mbachelet.— UN Human Rights (@UNHumanRights) August 30, 2022
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وتعهد بيان المفوضية باستمرار المراقبة والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية، وفقا لما يجري على الأرض.
وقال البيان: "رفض إسرائيل إصدار أو تجديد تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لن يمنع المكتب من المراقبة والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان على الأرض - رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
وأوضح أنه "في عام 2020، لم يكن أمام الموظفين الدوليين الخمسة عشر في مكتبي في فلسطين - الذي يعمل في البلاد منذ 26 عامًا - خيار سوى المغادرة"، مضيفا أن طلبات الوكالة للحصول على التأشيرات وتمديد التأشيرات ذهبت لمدة عامين.
29 أكتوبر 2021, 19:29 GMT
وتساءل بيان المنظمة الدولية: "هذا يثير التساؤل حول ما تحاول السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط؟".
ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى "الوفاء بالتزاماتها الدولية" في ظل الأمم المتحدة و"منح مسؤوليها الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامهم بشكل مستقل"، بحسب البيان.
وأشار إلى أنه في العام الماضي، ونتيجة أعمال القوات الإسرائيلية، قُتل 320 فلسطينيا، وهو ما يزيد عشر مرات عن عام 2020، وأصيب 17042 شخصا، أي ستة أضعاف ما كان عليه في عام 2020، مضيفا أنه ابتداء من عام 2022.، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 111 فلسطينيا.