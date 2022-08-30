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الأمم المتحدة تدين رفض إسرائيل منح موظفيها تأشيرات دخول إلى الضفة الغربية
الأمم المتحدة تدين رفض إسرائيل منح موظفيها تأشيرات دخول إلى الضفة الغربية
أدانت الأمم المتحدة رفض إسرائيل منح موظفيها تأشيرة دخول إلى الضفة الغربية لممارسة أعمالهم. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T15:30+0000
2022-08-30T15:30+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار إسرائيل اليوم
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ووفقا لبيان نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رفض إسرائيل منح تأشيرات لموظفيها في الضفة الغربية.وتعهد بيان المفوضية باستمرار المراقبة والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية، وفقا لما يجري على الأرض.وأوضح أنه "في عام 2020، لم يكن أمام الموظفين الدوليين الخمسة عشر في مكتبي في فلسطين - الذي يعمل في البلاد منذ 26 عامًا - خيار سوى المغادرة"، مضيفا أن طلبات الوكالة للحصول على التأشيرات وتمديد التأشيرات ذهبت لمدة عامين.وتساءل بيان المنظمة الدولية: "هذا يثير التساؤل حول ما تحاول السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط؟".وأشار إلى أنه في العام الماضي، ونتيجة أعمال القوات الإسرائيلية، قُتل 320 فلسطينيا، وهو ما يزيد عشر مرات عن عام 2020، وأصيب 17042 شخصا، أي ستة أضعاف ما كان عليه في عام 2020، مضيفا أنه ابتداء من عام 2022.، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 111 فلسطينيا.
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
منظمة الأمم المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

الأمم المتحدة تدين رفض إسرائيل منح موظفيها تأشيرات دخول إلى الضفة الغربية

15:30 GMT 30.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
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© Sputnik . Ajwad Jradat
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أدانت الأمم المتحدة رفض إسرائيل منح موظفيها تأشيرة دخول إلى الضفة الغربية لممارسة أعمالهم.
ووفقا لبيان نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رفض إسرائيل منح تأشيرات لموظفيها في الضفة الغربية.
وتعهد بيان المفوضية باستمرار المراقبة والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية، وفقا لما يجري على الأرض.

وقال البيان: "رفض إسرائيل إصدار أو تجديد تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لن يمنع المكتب من المراقبة والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان على الأرض - رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

وأوضح أنه "في عام 2020، لم يكن أمام الموظفين الدوليين الخمسة عشر في مكتبي في فلسطين - الذي يعمل في البلاد منذ 26 عامًا - خيار سوى المغادرة"، مضيفا أن طلبات الوكالة للحصول على التأشيرات وتمديد التأشيرات ذهبت لمدة عامين.
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وتساءل بيان المنظمة الدولية: "هذا يثير التساؤل حول ما تحاول السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط؟".

ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى "الوفاء بالتزاماتها الدولية" في ظل الأمم المتحدة و"منح مسؤوليها الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامهم بشكل مستقل"، بحسب البيان.

وأشار إلى أنه في العام الماضي، ونتيجة أعمال القوات الإسرائيلية، قُتل 320 فلسطينيا، وهو ما يزيد عشر مرات عن عام 2020، وأصيب 17042 شخصا، أي ستة أضعاف ما كان عليه في عام 2020، مضيفا أنه ابتداء من عام 2022.، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 111 فلسطينيا.
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