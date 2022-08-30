https://sputnikarabic.ae/20220830/الأمم-المتحدة-سفينة-أوكرانية-محملة-بالحبوب-تحط-رحالها-في-جيبوتي-1067037116.html
الأمم المتحدة: سفينة أوكرانية محملة بالحبوب تحط رحالها في جيبوتي
الأمم المتحدة: سفينة أوكرانية محملة بالحبوب تحط رحالها في جيبوتي
قال رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيسلي، اليوم الثلاثاء، إن السفينة "بريف كوماندور" التي تحمل حبوبا أوكرانية وصلت إلى جيبوتي. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T12:18+0000
2022-08-30T12:18+0000
2022-08-30T12:22+0000
أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة
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وكتب بيزلي عبر حسابه على "تويتر"، مرفقا المنشور بشريط فيديو قصير للسفينة: "بعد 14 يوما في البحر وصلت لتوها أول سفينة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي "بريف كوماندر" محملة بـ23000 طن من الحبوب الأوكرانية إلى جيبوتي".وأعلنت وزارة الدفاع الوطني التركية، صباح يوم أمس الاثنين، مغادرة ثلاث سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية في إطار "صفقة الغذاء".وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر: "تستمر شحنات الحبوب وفقا للخطة. صباح اليوم، غادرت 3 سفن أخرى محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية".وتم توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف، في اسطنبول 22 يوليو/ تموز، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: سفينة أوكرانية محملة بالحبوب تحط رحالها في جيبوتي
12:18 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 12:22 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
قال رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيسلي، اليوم الثلاثاء، إن السفينة "بريف كوماندور" التي تحمل حبوبا أوكرانية وصلت إلى جيبوتي.
وكتب بيزلي عبر حسابه على "تويتر"، مرفقا المنشور بشريط فيديو قصير للسفينة: "بعد 14 يوما في البحر وصلت لتوها أول سفينة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي "بريف كوماندر" محملة بـ23000 طن من الحبوب الأوكرانية إلى جيبوتي".
وكشف بيزلي أن وجهة الحبوب المقبلة هي إثيوبيا حيث يواجه أكثر من 20 مليون شخص الجوع.
وأعلنت وزارة الدفاع الوطني التركية، صباح يوم أمس الاثنين، مغادرة ثلاث سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية في إطار "صفقة الغذاء".
وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر: "تستمر شحنات الحبوب وفقا للخطة. صباح اليوم، غادرت 3 سفن أخرى محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية".
وتم توقيع اتفاقيات
متعددة الأطراف، في اسطنبول 22 يوليو/ تموز، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.