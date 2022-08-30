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https://sputnikarabic.ae/20220830/الأمم-المتحدة-مأزق-العملية-الانتخابية-في-ليبيا-يشكل-تهديدا-أمنيا-1067066418.html
الأمم المتحدة: مأزق العملية الانتخابية في ليبيا يشكل تهديدا أمنيا
الأمم المتحدة: مأزق العملية الانتخابية في ليبيا يشكل تهديدا أمنيا
قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة قلقة من أن الجمود في العملية الانتخابية في ليبيا يشكل... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T21:46+0000
2022-08-30T21:46+0000
أخبار ليبيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة- سبوتنيك. وذكرت ديكارلو في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا: "إنني قلقة للغاية من أن الجمود المستمر والتأخير المستمر في تنفيذ العملية الانتخابية يشكلان تهديدا متزايدا للأمن في طرابلس وحولها وربما لجميع الليبيين".في الأسبوع الماضي، اندلعت اشتباكات في طرابلس بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وأخرى تابعة للحكومة المنتخبة من قبل البرلمان برئاسة فتحي باشاغا الذي انتخبه البرلمان الليبي. سقط 32 قتيلا و159 جريحا.من جانبه أكد القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، يوم الاثنين، أن الجيش الليبي لن يقف متفرجا أبدا على ما تشهده البلاد من أحداث مؤخرا، قائلا: "على الغافلين أن ينتبهوا.. لم نبن الجيش الوطني ليقف متفرجا على ليبيا يجرها العابثون إلى الهاوية".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://sputnikarabic.ae/20220830/تحذيرات-من-تمكين-كتائب-الإخوان-والجماعة-المقاتلة-في-العاصمة-الليبية-مصادر-خاصة-تكشف-التفاصيل-1067060051.html
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أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: مأزق العملية الانتخابية في ليبيا يشكل تهديدا أمنيا

21:46 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAأحداث العنف في طرابلس عاصمة ليبيا 28 أغسطس 2022
أحداث العنف في طرابلس عاصمة ليبيا 28 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة قلقة من أن الجمود في العملية الانتخابية في ليبيا يشكل تهديدا للأمن هناك.
الأمم المتحدة- سبوتنيك. وذكرت ديكارلو في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا: "إنني قلقة للغاية من أن الجمود المستمر والتأخير المستمر في تنفيذ العملية الانتخابية يشكلان تهديدا متزايدا للأمن في طرابلس وحولها وربما لجميع الليبيين".
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
تحذيرات من تمكين "كتائب الإخوان والجماعة المقاتلة" في العاصمة الليبية… مصادر خاصة تكشف التفاصيل
18:31 GMT
في الأسبوع الماضي، اندلعت اشتباكات في طرابلس بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وأخرى تابعة للحكومة المنتخبة من قبل البرلمان برئاسة فتحي باشاغا الذي انتخبه البرلمان الليبي. سقط 32 قتيلا و159 جريحا.
من جانبه أكد القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، يوم الاثنين، أن الجيش الليبي لن يقف متفرجا أبدا على ما تشهده البلاد من أحداث مؤخرا، قائلا: "على الغافلين أن ينتبهوا.. لم نبن الجيش الوطني ليقف متفرجا على ليبيا يجرها العابثون إلى الهاوية".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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