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https://sputnikarabic.ae/20220830/الإمارات-استقرار-العراق-مطلب-عربي-وإقليمي-عاجل-والمواجهة-والعنف-ليست-في-مصلحة-المنطقة-1067017734.html
الإمارات: استقرار العراق مطلب عربي وإقليمي عاجل والمواجهة والعنف ليست في مصلحة المنطقة
الإمارات: استقرار العراق مطلب عربي وإقليمي عاجل والمواجهة والعنف ليست في مصلحة المنطقة
صرح أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن "استقرار العراق مطلب عربي وإقليمي عاجل". 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T06:55+0000
2022-08-30T06:55+0000
مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم
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وقال قرقاش، عبر حسابه على تويتر، إنه "لا بديل للتهدئة وضبط النفس والحوار البناء بين العراقيين في هذه المرحلة الحساسة ليخرج العراق من أزمته"، مشيرا إلى أن "المواجهة والعنف ليست في مصلحة العراقيين والمنطقة".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
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مقتدى الصدر, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مقتدى الصدر, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات: استقرار العراق مطلب عربي وإقليمي عاجل والمواجهة والعنف ليست في مصلحة المنطقة

06:55 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEاشتباكات بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين تابعين للتيار الصدري في المنطقة الخضراء في بغداد
اشتباكات بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين تابعين للتيار الصدري في المنطقة الخضراء في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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صرح أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن "استقرار العراق مطلب عربي وإقليمي عاجل".
وقال قرقاش، عبر حسابه على تويتر، إنه "لا بديل للتهدئة وضبط النفس والحوار البناء بين العراقيين في هذه المرحلة الحساسة ليخرج العراق من أزمته"، مشيرا إلى أن "المواجهة والعنف ليست في مصلحة العراقيين والمنطقة".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".
واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.
وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
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