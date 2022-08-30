https://sputnikarabic.ae/20220830/الإمارات-استقرار-العراق-مطلب-عربي-وإقليمي-عاجل-والمواجهة-والعنف-ليست-في-مصلحة-المنطقة-1067017734.html
الإمارات: استقرار العراق مطلب عربي وإقليمي عاجل والمواجهة والعنف ليست في مصلحة المنطقة
الإمارات: استقرار العراق مطلب عربي وإقليمي عاجل والمواجهة والعنف ليست في مصلحة المنطقة
صرح أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن "استقرار العراق مطلب عربي وإقليمي عاجل". 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T06:55+0000
2022-08-30T06:55+0000
2022-08-30T06:55+0000
مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066994897_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7312ddf94a595dd58ad0a59b9f7bb4d9.jpg
وقال قرقاش، عبر حسابه على تويتر، إنه "لا بديل للتهدئة وضبط النفس والحوار البناء بين العراقيين في هذه المرحلة الحساسة ليخرج العراق من أزمته"، مشيرا إلى أن "المواجهة والعنف ليست في مصلحة العراقيين والمنطقة".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
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الأخبار
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مقتدى الصدر, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مقتدى الصدر, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات: استقرار العراق مطلب عربي وإقليمي عاجل والمواجهة والعنف ليست في مصلحة المنطقة
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صرح أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن "استقرار العراق مطلب عربي وإقليمي عاجل".
وقال قرقاش، عبر حسابه على تويتر، إنه "لا بديل للتهدئة وضبط النفس والحوار البناء بين العراقيين في هذه المرحلة الحساسة ليخرج العراق من أزمته"، مشيرا إلى أن "المواجهة والعنف ليست في مصلحة العراقيين والمنطقة".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل
في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".
واقتحم العشرات
من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء
بعد خروج المتظاهرين.
وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر
، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.