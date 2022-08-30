https://sputnikarabic.ae/20220830/الاستعدادات-لمناورات-فوستوك-2022-1067020771.html

الاستعدادات لمناورات "فوستوك 2022"

الاستعدادات لمناورات "فوستوك 2022"

صرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الإثنين، أن جنودًا من عدة دول وصلوا إلى شرق روسيا لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة ستشارك فيها الصين، إلى جانب دول أخرى. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

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كجزء من الاستعدادات لمناورات القيادة الاستراتيجية والأركان "فوستوك 2022" في ميدان تدريب سيرجيفسكي بالمنطقة العسكرية الشرقية لروسيا، أقام جنود الوحدات اللوجستية معسكرًا ميدانيًا للوحدات العسكرية للدول الأجنبية المشاركة في المناورات.ومن أجل تأمين إقامة مريحة للأفراد العسكريين، تم إنشاء أحدث معسكر ميداني مستقل-500، بالإضافة إلى حوالي 100 خيمة حديثة لسكن الأفراد. يتكون المخيم الميداني من خيام حديثة، كل منها مصمم لـ16 شخصًا، وبها جميع المتطلبات اللازمة للعيش في الميدان من مطاعم وكافيتيريا وملاعب رياضية بالإضافة إلى مراكز طبية و"بيت الصداقة" للمناسبات الثقافية.كما يوجد في المعسكر مواضع لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية، تم تجهيز الحدائق الميدانية بكل ما هو ضروري لصيانة وإصلاح المركبات والعربات القتالية.في المجموع، ستشمل مناورات "فوستوك 2022" أكثر من 50000 فرد عسكري وأكثر من 5000 سلاح ومعدات عسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقاربًا وسفن دعم.ستعقد مناورات "فوستوك 2022" في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول، تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في سبعة ميادين تدريب، هي"بوردوني"، "غورياتشي كلوتشي"، "كنياز فولكونسكي"، "لاغوني" و"سيرغيفسكي" و"تيليمبا" و"أوسبينسكي" وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان.في المجموع، سيشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و 60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.

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