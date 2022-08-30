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https://sputnikarabic.ae/20220830/الاستعدادات-لمناورات-فوستوك-2022-1067020771.html
الاستعدادات لمناورات "فوستوك 2022"
الاستعدادات لمناورات "فوستوك 2022"
صرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الإثنين، أن جنودًا من عدة دول وصلوا إلى شرق روسيا لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة ستشارك فيها الصين، إلى جانب دول أخرى. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T11:13+0000
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كجزء من الاستعدادات لمناورات القيادة الاستراتيجية والأركان "فوستوك 2022" في ميدان تدريب سيرجيفسكي بالمنطقة العسكرية الشرقية لروسيا، أقام جنود الوحدات اللوجستية معسكرًا ميدانيًا للوحدات العسكرية للدول الأجنبية المشاركة في المناورات.ومن أجل تأمين إقامة مريحة للأفراد العسكريين، تم إنشاء أحدث معسكر ميداني مستقل-500، بالإضافة إلى حوالي 100 خيمة حديثة لسكن الأفراد. يتكون المخيم الميداني من خيام حديثة، كل منها مصمم لـ16 شخصًا، وبها جميع المتطلبات اللازمة للعيش في الميدان من مطاعم وكافيتيريا وملاعب رياضية بالإضافة إلى مراكز طبية و"بيت الصداقة" للمناسبات الثقافية.كما يوجد في المعسكر مواضع لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية، تم تجهيز الحدائق الميدانية بكل ما هو ضروري لصيانة وإصلاح المركبات والعربات القتالية.في المجموع، ستشمل مناورات "فوستوك 2022" أكثر من 50000 فرد عسكري وأكثر من 5000 سلاح ومعدات عسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقاربًا وسفن دعم.ستعقد مناورات "فوستوك 2022" في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول، تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في سبعة ميادين تدريب، هي"بوردوني"، "غورياتشي كلوتشي"، "كنياز فولكونسكي"، "لاغوني" و"سيرغيفسكي" و"تيليمبا" و"أوسبينسكي" وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان.في المجموع، سيشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و 60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.
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фото, وسائط متعددة, صور

الاستعدادات لمناورات "فوستوك 2022"

11:13 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 11:17 GMT 30.08.2022)
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الإثنين، أن جنودًا من عدة دول وصلوا إلى شرق روسيا لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة ستشارك فيها الصين، إلى جانب دول أخرى.
كجزء من الاستعدادات لمناورات القيادة الاستراتيجية والأركان "فوستوك 2022" في ميدان تدريب سيرجيفسكي بالمنطقة العسكرية الشرقية لروسيا، أقام جنود الوحدات اللوجستية معسكرًا ميدانيًا للوحدات العسكرية للدول الأجنبية المشاركة في المناورات.
ومن أجل تأمين إقامة مريحة للأفراد العسكريين، تم إنشاء أحدث معسكر ميداني مستقل-500، بالإضافة إلى حوالي 100 خيمة حديثة لسكن الأفراد. يتكون المخيم الميداني من خيام حديثة، كل منها مصمم لـ16 شخصًا، وبها جميع المتطلبات اللازمة للعيش في الميدان من مطاعم وكافيتيريا وملاعب رياضية بالإضافة إلى مراكز طبية و"بيت الصداقة" للمناسبات الثقافية.
كما يوجد في المعسكر مواضع لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية، تم تجهيز الحدائق الميدانية بكل ما هو ضروري لصيانة وإصلاح المركبات والعربات القتالية.
في المجموع، ستشمل مناورات "فوستوك 2022" أكثر من 50000 فرد عسكري وأكثر من 5000 سلاح ومعدات عسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقاربًا وسفن دعم.
© AFP 2022 / Russian Defence Ministry

جنود صينيون يسيرون على طول رصيف للسكك الحديدية عند وصولهم لإجراء مناورات عسكرية "فوستوك -2022" في ساحة تدريب سيرجيفسكي في بريمورسكي (البحرية) كراي من الشرق الأقصى الروسي.، 29 أغسطس 2022

 جنود صينيون يسيرون على طول رصيف للسكك الحديدية عند وصولهم لإجراء مناورات عسكرية &quot;فوستوك -2022&quot; في ساحة تدريب سيرجيفسكي في بريمورسكي (البحرية) كراي من الشرق الأقصى الروسي.، 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
1/12
© AFP 2022 / Russian Defence Ministry

جنود صينيون يسيرون على طول رصيف للسكك الحديدية عند وصولهم لإجراء مناورات عسكرية "فوستوك -2022" في ساحة تدريب سيرجيفسكي في بريمورسكي (البحرية) كراي من الشرق الأقصى الروسي.، 29 أغسطس 2022

© AFP 2022 / Russian Defence Ministry

قافلة عسكرية صينية عند وصولها للمشاركة في التدريبات العسكرية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرجيفسكي في بريمورسكي (البحرية) كراي في أقصى شرق روسيا، 29 أغسطس 2022

قافلة عسكرية صينية عند وصولها للمشاركة في التدريبات العسكرية &quot;فوستوك 2022&quot; في ساحة تدريب سيرجيفسكي في بريمورسكي (البحرية) كراي في أقصى شرق روسيا، 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Russian Defence Ministry

قافلة عسكرية صينية عند وصولها للمشاركة في التدريبات العسكرية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرجيفسكي في بريمورسكي (البحرية) كراي في أقصى شرق روسيا، 29 أغسطس 2022

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)جنود صينيون خلال الاستعدادات لمناورات "فوستوك 2022" في روسيا، 29 أغسطس 2022
جنود صينيون خلال الاستعدادات لمناورات فوستوك 2022 في روسيا، 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
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CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
جنود صينيون خلال الاستعدادات لمناورات "فوستوك 2022" في روسيا، 29 أغسطس 2022
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)الجنود الهنود يستريحون خلال الاستعدادات لمناورات مركز القيادة الاستراتيجية "فوستوك 2022" في روسيا، 30 أغسطس 2022
الجنود الهنود يستريحون خلال الاستعدادات لمناورات مركز القيادة الاستراتيجية فوستوك 2022 في روسيا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
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CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
الجنود الهنود يستريحون خلال الاستعدادات لمناورات مركز القيادة الاستراتيجية "فوستوك 2022" في روسيا، 30 أغسطس 2022
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

جندي مشارك من منغوليا خلال الاستعدادات لمناورات مركز القيادة الاستراتيجية "فوستوك 2022" في روسيا، 30 أغسطس 2022

جندي مشارك من منغوليا خلال الاستعدادات لمناورات مركز القيادة الاستراتيجية &quot;فوستوك 2022&quot; في روسيا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
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CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

جندي مشارك من منغوليا خلال الاستعدادات لمناورات مركز القيادة الاستراتيجية "فوستوك 2022" في روسيا، 30 أغسطس 2022

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

مشاركون من الهند خلال الاستعدادات لمناورات مركز القيادة الاستراتيجية "فوستوك 2022" في روسيا، 30 أغسطس 2022

مشاركون من الهند خلال الاستعدادات لمناورات مركز القيادة الاستراتيجية &quot;فوستوك 2022&quot; في روسيا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
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CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

مشاركون من الهند خلال الاستعدادات لمناورات مركز القيادة الاستراتيجية "فوستوك 2022" في روسيا، 30 أغسطس 2022

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)معدات عسكرية صينية خلال الاستعدادات لمناورات مركز القيادة الاستراتيجية "فوستوك 2022" في روسيا، 30 أغسطس 2022
معدات عسكرية صينية خلال الاستعدادات لمناورات مركز القيادة الاستراتيجية فوستوك 2022 في روسيا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
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CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
معدات عسكرية صينية خلال الاستعدادات لمناورات مركز القيادة الاستراتيجية "فوستوك 2022" في روسيا، 30 أغسطس 2022
© AFP 2022 / Russian Defence Ministryوصول قافلة مسلحة صينية للمشاركة في التدريبات العسكرية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرجيفسكي في إقليم بريمورسكي في الشرق الأقصى لروسيا، 29 أغسطس 2022
وصول قافلة مسلحة صينية للمشاركة في التدريبات العسكرية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرجيفسكي في إقليم بريمورسكي في الشرق الأقصى لروسيا، 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
8/12
© AFP 2022 / Russian Defence Ministry
وصول قافلة مسلحة صينية للمشاركة في التدريبات العسكرية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرجيفسكي في إقليم بريمورسكي في الشرق الأقصى لروسيا، 29 أغسطس 2022
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)استعدادات للمناورات الإستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 30 أغسطس 2022
استعدادات للمناورات الإستراتيجية للقيادة والأركان فوستوك 2022 في روسيا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
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CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
استعدادات للمناورات الإستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 30 أغسطس 2022
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)جنود مشاركون من منغوليا خلال الاستعدادات لمناورة مركز القيادة الاستراتيجية "فوستوك" 2022 في روسيا، 30 أغسطس 2022
جنود مشاركون من منغوليا خلال الاستعدادات لمناورة مركز القيادة الاستراتيجية فوستوك 2022 في روسيا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
10/12
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
جنود مشاركون من منغوليا خلال الاستعدادات لمناورة مركز القيادة الاستراتيجية "فوستوك" 2022 في روسيا، 30 أغسطس 2022
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)جنود مشاركون من الهند خلال الاستعدادات لمناورة مركز القيادة الاستراتيجية "فوستوك" 2022 في روسيا، 30 أغسطس 2022
جنود مشاركون من الهند خلال الاستعدادات لمناورة مركز القيادة الاستراتيجية فوستوك 2022 في روسيا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
11/12
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
جنود مشاركون من الهند خلال الاستعدادات لمناورة مركز القيادة الاستراتيجية "فوستوك" 2022 في روسيا، 30 أغسطس 2022
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)وصول معدات عسكرية صينية خلال الاستعدادات لمناورات مركز القيادة الاستراتيجية "فوستوك 2022" في روسيا 30 أغسطس 2022
وصول معدات عسكرية صينية خلال الاستعدادات لمناورات مركز القيادة الاستراتيجية فوستوك 2022 في روسيا 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
12/12
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
وصول معدات عسكرية صينية خلال الاستعدادات لمناورات مركز القيادة الاستراتيجية "فوستوك 2022" في روسيا 30 أغسطس 2022
ستعقد مناورات "فوستوك 2022" في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول، تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في سبعة ميادين تدريب، هي"بوردوني"، "غورياتشي كلوتشي"، "كنياز فولكونسكي"، "لاغوني" و"سيرغيفسكي" و"تيليمبا" و"أوسبينسكي" وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان.
في المجموع، سيشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و 60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.
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