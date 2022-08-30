https://sputnikarabic.ae/20220830/البداية-في-باكستان-غوتيريش-يتحدث-عن-تدمير-كوكب-الأرض-1067066240.html
البداية في باكستان... غوتيريش يتحدث عن "تدمير كوكب الأرض"
البداية في باكستان... غوتيريش يتحدث عن "تدمير كوكب الأرض"
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مما وصفه بـ "تدمير كوكب الأرض" بسبب التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن البداية ظهرت في باكستان. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T21:46+0000
2022-08-30T21:46+0000
2022-08-30T21:47+0000
العالم
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جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، تعليقا على موجة الأمطار القياسية التي تشهدها باكستان والفيضانات المدمرة التي تضرر منها أكثر من 30 مليون باكستاني.وقال أمين عام الأمم المتحدة: "نحن نتحرك دون وعي نحو تدمير كوكب الأرض بواسطة التغيرات المناخية".ووصف ما يقوم به العالم في هذا المجال كمن يمشي نائما، مشيرا إلى ضرورة إيقاظه وإيقاف هذا الأمر فورا.وتابع: "اليوم نرى أوضاعا كارثية في باكستان وغدا ربما يأتي الدور على الدولة التي ينتمي إليها أي منا".وتشهد باكستان فيضانات لم تحدث منذ نحو عقد من الزمان نتج عنها مقتل أكثر من ألف شخص، بينما تقول الحكومة إن نحو ثلثي أراضي البلاد أصبحت مغمورة بالمياه.
https://sputnikarabic.ae/20220424/غوتيريش-الشباب-يقودون-الجهود-العالمية-لمكافحة-التغيرات-المناخية-1061550115.html
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العالم
البداية في باكستان... غوتيريش يتحدث عن "تدمير كوكب الأرض"
21:46 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 21:47 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مما وصفه بـ "تدمير كوكب الأرض" بسبب التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن البداية ظهرت في باكستان.
جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، تعليقا على موجة الأمطار القياسية
التي تشهدها باكستان والفيضانات المدمرة التي تضرر منها أكثر من 30 مليون باكستاني.
وقال أمين عام الأمم المتحدة: "نحن نتحرك دون وعي نحو تدمير كوكب الأرض بواسطة التغيرات المناخية
".
ووصف ما يقوم به العالم في هذا المجال كمن يمشي نائما، مشيرا إلى ضرورة إيقاظه وإيقاف هذا الأمر فورا.
وتابع: "اليوم نرى أوضاعا كارثية
في باكستان وغدا ربما يأتي الدور على الدولة التي ينتمي إليها أي منا".
وتشهد باكستان فيضانات لم تحدث منذ نحو عقد من الزمان نتج عنها مقتل أكثر من ألف شخص، بينما تقول الحكومة إن نحو ثلثي أراضي البلاد أصبحت مغمورة بالمياه.