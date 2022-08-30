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https://sputnikarabic.ae/20220830/البعثة-الأممية-في-العراق-ترحب-بدعوة-مقتدى-الصدر-لإنهاء-الاعتصامات-والمظاهرات-وتصفها-بـالمعتدلة-1067032164.html
البعثة الأممية في العراق ترحب بدعوة مقتدى الصدر لإنهاء الاعتصامات والمظاهرات وتصفها بـ"المعتدلة"
البعثة الأممية في العراق ترحب بدعوة مقتدى الصدر لإنهاء الاعتصامات والمظاهرات وتصفها بـ"المعتدلة"
رحبت البعثة الأممية لدى العراق، اليوم الثلاثاء، بدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإنهاء الاعتصامات والمظاهرات في البلاد. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T11:06+0000
2022-08-30T11:06+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
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وقالت البعثة الأممية، عبر حسابها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "يونامي ترحب بالإعلان المعتدل الأخير للسيد مقتدى الصدر"، مشددة على "ضرورة ضبط النفس والتهدئة لكي يسود صوت العقل".ووجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة.وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وتابع: "هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري"، مجددا اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قائلا: "لن أعود إليها نهائيا".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، أمس الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.في وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
https://sputnikarabic.ae/20220830/مقتدى-الصدر-يعتذر-للشعب-العراقي-على-الأحداث-الأخيرة-وينتقد-مظاهرات-التيار-الصدري-1067028527.html
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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر

البعثة الأممية في العراق ترحب بدعوة مقتدى الصدر لإنهاء الاعتصامات والمظاهرات وتصفها بـ"المعتدلة"

11:06 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / -زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / -
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رحبت البعثة الأممية لدى العراق، اليوم الثلاثاء، بدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإنهاء الاعتصامات والمظاهرات في البلاد.
وقالت البعثة الأممية، عبر حسابها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "يونامي ترحب بالإعلان المعتدل الأخير للسيد مقتدى الصدر"، مشددة على "ضرورة ضبط النفس والتهدئة لكي يسود صوت العقل".
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
مقتدى الصدر يعتذر للشعب العراقي ويوجه المتظاهرين بالانسحاب الكامل من الاعتصامات خلال ساعة
10:06 GMT
ووجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة.
وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
وتابع: "هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري"، مجددا اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قائلا: "لن أعود إليها نهائيا".
واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، أمس الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
في وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
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