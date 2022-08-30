https://sputnikarabic.ae/20220830/الجيش-الإيراني-لسنا-بحاجة-إلى-الدول-الخارجية-لتوفير-أمن-المنطقة-1067063172.html

الجيش الإيراني: لسنا بحاجة إلى الدول الخارجية لتوفير أمن المنطقة

الجيش الإيراني: لسنا بحاجة إلى الدول الخارجية لتوفير أمن المنطقة

قال الأدميرال حبيب الله سياري مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، اليوم الثلاثاء، إن أمن المنطقة يوفر من قبل دول المنطقة نفسها بما فيها الدول القوية... 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T19:54+0000

2022-08-30T19:54+0000

2022-08-30T19:54+0000

العراق

أخبار الهند اليوم

إيران

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1066400122_0:91:2049:1243_1920x0_80_0_0_f57d591d45463a83f54163984612873d.jpg

وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات الأدميرال سياري جاءت لدى استقباله وفد جامعة الدفاع الوطني الهندية برئاسة اللواء راديش موقي، والذي شدد خلال اللقاء على أهمية الموقع والميزات الجيوسياسية للبلدين إيران والهند.واستطرد حبيب الله سياري:وأشار المسؤول العسكري الإيراني إلى أن المحيط الهندي تبلغ مساحته 20 % من المساحة المائية للكرة الأرضية، وتطل عليه 37 دولة، وأكثر من 17 دولة أخرى تتصل به عبر ممرات مائية أصغر، وهو ما يمثل فرصة كبرى لأي بلد مطل عليه من أجل تحقيق التطور وصيانة مصالحه الوطنية، لافتا إلى أهمية التعاون الإقليمي المشترك بين إيران والهند بما لهما من مصالح مشتركة في هذا المحيط الشاسع.وشدد الأدميرال حبيب الله سياري على أن "تنفيذ التدريبات الجوية والبحرية المشتركة، وتبادل الأساتذة والطلبة والتعاون في مجال التدريب والتقنية الدفاعية والمجالات العلمية والبحثية وخدمات المشاورة، هي من بين المجالات التي أوليت اهتماما في التعاون العسكري بين البلدين".ومن جانبه، أعرب رئيس وفد جامعة الدفاع الوطني الهندية اللواء راديش موقي، عن شكره لحسن استضافة الجيش الإيراني له وللوفد المرافق له، موضحا أن لدى الشعب الهندي نظرة إيجابية نحو إيران، آملا الاستفادة من الطاقات التدريبية لدى الطرفين من خلال التعاون المشترك.

https://sputnikarabic.ae/20220830/وزير-الداخلية-الإيراني-سنفتح-حدودنا-البرية-مع-العراق-حينما-نطمئن-على-سلامة-المسافرين-1067045777.html

العراق

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار الهند اليوم, إيران, أخبار العالم الآن