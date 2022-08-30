https://sputnikarabic.ae/20220830/الجيش-الإيراني-لسنا-بحاجة-إلى-الدول-الخارجية-لتوفير-أمن-المنطقة-1067063172.html
الجيش الإيراني: لسنا بحاجة إلى الدول الخارجية لتوفير أمن المنطقة
الجيش الإيراني: لسنا بحاجة إلى الدول الخارجية لتوفير أمن المنطقة
قال الأدميرال حبيب الله سياري مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، اليوم الثلاثاء، إن أمن المنطقة يوفر من قبل دول المنطقة نفسها بما فيها الدول القوية... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات الأدميرال سياري جاءت لدى استقباله وفد جامعة الدفاع الوطني الهندية برئاسة اللواء راديش موقي، والذي شدد خلال اللقاء على أهمية الموقع والميزات الجيوسياسية للبلدين إيران والهند.واستطرد حبيب الله سياري:وأشار المسؤول العسكري الإيراني إلى أن المحيط الهندي تبلغ مساحته 20 % من المساحة المائية للكرة الأرضية، وتطل عليه 37 دولة، وأكثر من 17 دولة أخرى تتصل به عبر ممرات مائية أصغر، وهو ما يمثل فرصة كبرى لأي بلد مطل عليه من أجل تحقيق التطور وصيانة مصالحه الوطنية، لافتا إلى أهمية التعاون الإقليمي المشترك بين إيران والهند بما لهما من مصالح مشتركة في هذا المحيط الشاسع.وشدد الأدميرال حبيب الله سياري على أن "تنفيذ التدريبات الجوية والبحرية المشتركة، وتبادل الأساتذة والطلبة والتعاون في مجال التدريب والتقنية الدفاعية والمجالات العلمية والبحثية وخدمات المشاورة، هي من بين المجالات التي أوليت اهتماما في التعاون العسكري بين البلدين".ومن جانبه، أعرب رئيس وفد جامعة الدفاع الوطني الهندية اللواء راديش موقي، عن شكره لحسن استضافة الجيش الإيراني له وللوفد المرافق له، موضحا أن لدى الشعب الهندي نظرة إيجابية نحو إيران، آملا الاستفادة من الطاقات التدريبية لدى الطرفين من خلال التعاون المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20220830/وزير-الداخلية-الإيراني-سنفتح-حدودنا-البرية-مع-العراق-حينما-نطمئن-على-سلامة-المسافرين-1067045777.html
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العراق, أخبار الهند اليوم, إيران, أخبار العالم الآن
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الجيش الإيراني: لسنا بحاجة إلى الدول الخارجية لتوفير أمن المنطقة
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قال الأدميرال حبيب الله سياري مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، اليوم الثلاثاء، إن أمن المنطقة يوفر من قبل دول المنطقة نفسها بما فيها الدول القوية كإيران والهند، ولا حاجة لوجود الدول الخارجية.
وأفادت وكالة
فارس، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات الأدميرال سياري جاءت لدى استقباله وفد جامعة الدفاع الوطني الهندية برئاسة اللواء راديش موقي، والذي شدد خلال اللقاء على أهمية الموقع والميزات الجيوسياسية للبلدين إيران والهند.
إن النقاط المشتركة في الميول الجيوسياسية للبلدين بما فيها التعاون الإقليمي المتبادل، وإدارة قاع المحيط الهندي وما تحته، والبيئة البحرية ومواجهة الإرهاب البحري، والقرصنة البحرية والتهريب البحري، ورفض تدخل القوى الخارجية، وأمن الطاقة والحالات الأخرى، من شأنها أن تسهم في تطوير التعاون الثنائي.
وأشار المسؤول العسكري الإيراني إلى أن المحيط الهندي
تبلغ مساحته 20 % من المساحة المائية للكرة الأرضية، وتطل عليه 37 دولة، وأكثر من 17 دولة أخرى تتصل به عبر ممرات مائية أصغر، وهو ما يمثل فرصة كبرى لأي بلد مطل عليه من أجل تحقيق التطور وصيانة مصالحه الوطنية، لافتا إلى أهمية التعاون الإقليمي المشترك بين إيران والهند بما لهما من مصالح مشتركة في هذا المحيط الشاسع.
وشدد الأدميرال حبيب الله سياري على أن "تنفيذ التدريبات الجوية والبحرية المشتركة، وتبادل الأساتذة والطلبة والتعاون في مجال التدريب والتقنية الدفاعية والمجالات العلمية والبحثية وخدمات المشاورة، هي من بين المجالات التي أوليت اهتماما في التعاون العسكري بين البلدين".
ومن جانبه، أعرب رئيس وفد جامعة الدفاع الوطني الهندية اللواء راديش موقي، عن شكره لحسن استضافة الجيش الإيراني له وللوفد المرافق له، موضحا أن لدى الشعب الهندي نظرة إيجابية نحو إيران، آملا الاستفادة من الطاقات التدريبية لدى الطرفين من خلال التعاون المشترك.