https://sputnikarabic.ae/20220830/الحلبوسي-لمقتدى-الصدر-موقفكم-بحجم-العراق-1067035851.html
الحلبوسي لمقتدى الصدر: موقفكم بحجم العراق
الحلبوسي لمقتدى الصدر: موقفكم بحجم العراق
قال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، إن موقف زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر "بحجم العراق". 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T12:19+0000
2022-08-30T12:19+0000
2022-08-30T12:19+0000
أخبار العراق اليوم
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وتابع الحلبوسي، حسب وكالة الأنباء العراقية، قائلا: "شكرا لكم" موجها حديثه لمقتدى الصدر. واعتبر رئيس مجلس النواب أن موقف الصدر "بحجم العراق الذي يستحق منا الكثير".ووجه زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة.وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وتابع: "هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري"، مجددا اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قائلا: "لن أعود إليها نهائيا".
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أخبار العراق اليوم
الحلبوسي لمقتدى الصدر: موقفكم بحجم العراق
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قال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، إن موقف زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر "بحجم العراق".
وتابع الحلبوسي، حسب وكالة
الأنباء العراقية، قائلا: "شكرا لكم" موجها حديثه لمقتدى الصدر.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن موقف الصدر "بحجم العراق الذي يستحق منا الكثير".
ووجه زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة
.
وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وتابع: "هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري"، مجددا اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قائلا: "لن أعود إليها نهائيا".