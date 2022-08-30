https://sputnikarabic.ae/20220830/الخارجية-الروسية-العقوبات-الغربية-لن-تمنع-روسيا-وإيران-من-تطوير-تعاون-متبادل-المنفعة-1067040878.html

الخارجية الروسية: العقوبات الغربية لن تمنع روسيا وإيران من تطوير تعاون متبادل المنفعة

الخارجية الروسية: العقوبات الغربية لن تمنع روسيا وإيران من تطوير تعاون متبادل المنفعة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الغربية لن تمنع روسيا وإيران من تطوير تعاون متبادل المنفعة. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T13:23+0000

2022-08-30T13:23+0000

2022-08-30T13:23+0000

العالم

التعاون الاقتصادي

إيران

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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وجاء في بيان الخارجية: "نعتزم زيادة توسيع التعاون المتبادل المنفعة مع إيران لصالح الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي. والتقدم في جميع مجالات العلاقات الروسية الإيرانية ليس متقطعًا، بل طويل الأمد وتصاعدي. والخطوات العدائية من قبل الدول الغربية غير الصديقة والتدابير التقييدية غير القانونية ضد بلدنا، لن تؤثر على تصميم روسيا على مواصلة المسار نحو تعميق الشراكة المتعددة الأوجه ذات المنفعة المتبادلة مع جمهورية إيران في جميع المجالات".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سيقوم بزيارة عمل إلى العاصمة الروسية موسكو في الـ 31 من الشهر الجاري، حيث يلتقي بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، لعقد جلسة مباحثات.واستضافت العاصمة الإيرانية، طهران، في تموز/ يوليو المنصرم، أعمال قمة ثلاثية بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيريه، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والتركي، رجب طيب أردوغان، في إطار اجتماع قادة الدول الضامنة لعملية أستانا بشأن التسوية السورية، والتي تناولت عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أهمها الملف السوري.وتمكنت روسيا، إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا ( تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، من تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا، من أجل الخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد وبدء التوجه الفعلي نحو إعادة بناء الدولة، بعد القضاء عملياً على الإرهاب في معظم أرجاء الدولة السورية.

https://sputnikarabic.ae/20220830/بيسكوف-العلاقات-بين-روسيا-وإيران-تتطور-بشكل-ديناميكي-وستستمر-في-التطور--1067028398.html

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العالم, التعاون الاقتصادي, إيران, العقوبات الأمريكية ضد روسيا