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الخارجية الروسية: موسكو تتابع عن كثب تطورات الوضع في العراق وتدعو إلى ضبط النفس والحوار
https://sputnikarabic.ae/20220830/الخارجية-الروسية-موسكو-تتابع-عن-كثب-تطورات-الوضع-في-العراق-وتدعو-إلى-ضبط-النفس-والحوار-1067017272.html
الخارجية الروسية: موسكو تتابع عن كثب تطورات الوضع في العراق وتدعو إلى ضبط النفس والحوار
الخارجية الروسية: موسكو تتابع عن كثب تطورات الوضع في العراق وتدعو إلى ضبط النفس والحوار
صرح مصدر في الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك"، أن موسكو تتابع عن كثب تطورات الوضع في العراق وتدعو الأطراف المتحاربة إلى ضبط النفس والحوار. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T06:34+0000
2022-08-30T06:45+0000
العراق
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وأضاف المصدر قائلا: ""نحن نتابع كيف ستتطور الأحداث. بالطبع يحتاج الجميع إلى الهدوء وإجراء حوار بناء".يأتي ذلك في ظل المواجهات التي شهدتها المنطقة الخضراء وسط بغداد حيث وقع حريق كبير وتصاعدت أعمدة الدخان، إثر انفجارات قوية ناجمة عن قذائف هاون مجهولة، كما تصاعدت حدة الاشتباكات وأظهرت مقاطع مصورة استخدام المسلحين لقذائف آر بي جي ورشاشات ثقيلة.وأدت الاشتباكات إلى وقوع 20 قتيلًا وأكثر من 300 مصاب، كما سقط قتيل من القوات العراقية وأصيب جنود آخرين.وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء أمس الاثنين حتى إشعار آخر، كما قررت تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء في عموم المحافظات.وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام مجموعة أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.من جانبه، أعلن مقتدى الصدر إضرابا مفتوحًا عن الطعام حتى يتوقف العنف، وفقا لرئيس الكتلة الصدرية البرلمانية في العراق حسن العذاري.وجاء إعلان الصدر بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20220830/إطلاق-عدة-صواريخ-كاتيوشا-على-المنطقة-الخضراء-وسط-بغداد-فيديو-1067013996.html
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العراق
العراق

الخارجية الروسية: موسكو تتابع عن كثب تطورات الوضع في العراق وتدعو إلى ضبط النفس والحوار

06:34 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 06:45 GMT 30.08.2022)
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEمتظاهرون تابعون للتيار الصدري في العراق يقتحمون القصر الحكومي في بغداد
متظاهرون تابعون للتيار الصدري في العراق يقتحمون القصر الحكومي في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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صرح مصدر في الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك"، أن موسكو تتابع عن كثب تطورات الوضع في العراق وتدعو الأطراف المتحاربة إلى ضبط النفس والحوار.
وأضاف المصدر قائلا: ""نحن نتابع كيف ستتطور الأحداث. بالطبع يحتاج الجميع إلى الهدوء وإجراء حوار بناء".
وتابع قائلا: "نحن على علاقة جيدة مع جميع القادة السياسيين، لا أعتقد أن هناك أي خطر جدي على المواطنين الروس في العراق. لكننا سنحلل الوضع، لأن الأولوية الرئيسية هي سلامة ممثلينا وموظفينا ومواطنينا".
يأتي ذلك في ظل المواجهات التي شهدتها المنطقة الخضراء وسط بغداد حيث وقع حريق كبير وتصاعدت أعمدة الدخان، إثر انفجارات قوية ناجمة عن قذائف هاون مجهولة، كما تصاعدت حدة الاشتباكات وأظهرت مقاطع مصورة استخدام المسلحين لقذائف آر بي جي ورشاشات ثقيلة.
وأدت الاشتباكات إلى وقوع 20 قتيلًا وأكثر من 300 مصاب، كما سقط قتيل من القوات العراقية وأصيب جنود آخرين.
صورة أرشيفية .. صواريخ كاتيوشا في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
إطلاق عدة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد.. فيديو
01:41 GMT
وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء أمس الاثنين حتى إشعار آخر، كما قررت تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء في عموم المحافظات.
وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام مجموعة أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.
من جانبه، أعلن مقتدى الصدر إضرابا مفتوحًا عن الطعام حتى يتوقف العنف، وفقا لرئيس الكتلة الصدرية البرلمانية في العراق حسن العذاري.
وجاء إعلان الصدر بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.
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