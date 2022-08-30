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https://sputnikarabic.ae/20220830/الخارجية-الفلسطينية-تدين-قرار-محكمة-إسرائيلية-سجن-مواطن-فلسطيني-لمدة-12عاما-وتصفه-بالجائر-1067033057.html
الخارجية الفلسطينية تدين قرار محكمة إسرائيلية سجن مواطن فلسطيني لمدة 12عاما وتصفه بالجائر
الخارجية الفلسطينية تدين قرار محكمة إسرائيلية سجن مواطن فلسطيني لمدة 12عاما وتصفه بالجائر
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار محكمة إسرائيلية بسجن المواطن الفلسطيني محمد الحلبي مدة 12 عاما، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T11:37+0000
2022-08-30T11:37+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأصدرت الخارجية بيانًا، وصفت فيه قرار المحكمة الإسرائيلية بسجن الحلبي مدة 12 عامًا، بأنه "جائر وانتقامي"، واعتبرته "امتداداً للظلم الذي حل به منذ اللحظة الأولى لاعتقاله دون أية أدلة أو إثباتات وبدون أية اعترافات أدلى بها بشأن التهم المفبركة التي وجهت له".وأضاف البيان أن جلسات محاكمة الحلبي التي وصلت إلى 172 جلسة "لا تمت بصلة لأصول المحاكمات العادلة وبعيدة عن أية قوانين، خاصة أنه تخللها محاولات إسرائيلية مستميتة لعقد صفقات مع الأسير الحلبي لحفظ ماء وجه دولة الاحتلال".وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أنها ستتابع القضية مع جميع الأطراف الدولية لحثها على الضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الحلبي.وقضت المحكمة الإسرائيلية في مدينة بئر السبع، بوقت سابق اليوم الثلاثاء، بسجن محمد الحلبي لمدة 12 عاماً بتهمة العضوية في حركة "حماس" ومساعدتها.كما وجهت المحكمة للأسير الحلبي وهو من سكان جباليا في قطاع غزة، تهما أخرى تتعلق بالاتصال مع عميل أجنبي، ونقل معلومات للعدو، وحيازة سلاح.ومحمد الحلبي أب لخمسة أطفال ومعتقل حاليا في سجن "ريمون" الإسرائيلي في صحراء النقب، اعتقلته إسرائيل منتصف حزيران/يونيو 2016، أثناء سفره عبر معبر بيت حانون "إيرز".ويحمل الأسير الحلبي شهادة في الهندسة المدنية، ومنحته أكاديمية السلام في ألمانيا، خلال فترة اعتقاله الدكتوراه الفخرية تكريمًا له ولعمله الإنساني.
https://sputnikarabic.ae/20220830/محكمة-إسرائيلية-تقضي-بسجن-أسير-فلسطيني-12-عاما-بتهمة-دعم-حماس-1067027378.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الخارجية الفلسطينية تدين قرار محكمة إسرائيلية سجن مواطن فلسطيني لمدة 12عاما وتصفه بالجائر

11:37 GMT 30.08.2022
© s-palestine.netوزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© s-palestine.net
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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار محكمة إسرائيلية بسجن المواطن الفلسطيني محمد الحلبي مدة 12 عاما، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل الإفراج الفوري عنه.
القاهرة - سبوتنيك. وأصدرت الخارجية بيانًا، وصفت فيه قرار المحكمة الإسرائيلية بسجن الحلبي مدة 12 عامًا، بأنه "جائر وانتقامي"، واعتبرته "امتداداً للظلم الذي حل به منذ اللحظة الأولى لاعتقاله دون أية أدلة أو إثباتات وبدون أية اعترافات أدلى بها بشأن التهم المفبركة التي وجهت له".
وأضاف البيان أن جلسات محاكمة الحلبي التي وصلت إلى 172 جلسة "لا تمت بصلة لأصول المحاكمات العادلة وبعيدة عن أية قوانين، خاصة أنه تخللها محاولات إسرائيلية مستميتة لعقد صفقات مع الأسير الحلبي لحفظ ماء وجه دولة الاحتلال".
وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أنها ستتابع القضية مع جميع الأطراف الدولية لحثها على الضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الحلبي.
وقضت المحكمة الإسرائيلية في مدينة بئر السبع، بوقت سابق اليوم الثلاثاء، بسجن محمد الحلبي لمدة 12 عاماً بتهمة العضوية في حركة "حماس" ومساعدتها.
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
محكمة إسرائيلية تقضي بسجن أسير فلسطيني 12 عاما بتهمة "دعم حماس"
09:55 GMT
كما وجهت المحكمة للأسير الحلبي وهو من سكان جباليا في قطاع غزة، تهما أخرى تتعلق بالاتصال مع عميل أجنبي، ونقل معلومات للعدو، وحيازة سلاح.
ومحمد الحلبي أب لخمسة أطفال ومعتقل حاليا في سجن "ريمون" الإسرائيلي في صحراء النقب، اعتقلته إسرائيل منتصف حزيران/يونيو 2016، أثناء سفره عبر معبر بيت حانون "إيرز".
ويحمل الأسير الحلبي شهادة في الهندسة المدنية، ومنحته أكاديمية السلام في ألمانيا، خلال فترة اعتقاله الدكتوراه الفخرية تكريمًا له ولعمله الإنساني.
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