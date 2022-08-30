https://sputnikarabic.ae/20220830/الرئيس-التركي-يؤكد-أن-بلاده-تقيم-علاقاتها-الخارجية-وفقا-لحسابات-الربح-والخسارة-1067058473.html
الرئيس التركي يؤكد أن بلاده تقيم علاقاتها الخارجية وفقا لحسابات الربح والخسارة
الرئيس التركي يؤكد أن بلاده تقيم علاقاتها الخارجية وفقا لحسابات الربح والخسارة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تتبع مبدأ في علاقاتها مع الخارج وهو الربح والخسارة وذلك فيما يتعلق بالعلاقات التركية مع دول حلف شمال الأطلسي "ناتو". 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T17:03+0000
2022-08-30T17:03+0000
2022-08-30T17:03+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، خلال خطابه في حفل تسليم شهادات خريجي الأكاديمية العسكرية في جامعة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء: "نتصرف وفق الربح والخسارة في علاقاتنا وفي الوقت نفسه نقيم شراكات جديدة تتناسب مع احتياجاتنا".وأكد أن أنقرة "تحافظ على علاقاتها مع التحالفات المرتبطة بها مثل الناتو والاتحاد الأوروبي".وأعرب أردوغان عن انزعاجه "من مواقف الحلفاء العدائية ومن الدعم الذي يقدمه الحلفاء لمعاديي تركيا".وتتهم تركيا الولايات المتحدة الأمريكية بدعم وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة كيانا إرهابيا وتزويدها بالأسلحة.كما تتهم تركيا الولايات المتحدة بإغراق اليونان بالقواعد الأمريكية مما يجعلها تتبع سياسة عدائية ضدها.وترفض تركيا الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا وتقيم علاقة متوازنة معها، فيما أقامت الشركات التركية شراكة اقتصادية مع نظيرتها الروسية أثارت حفيظة الولايات المتحدة.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي يؤكد أن بلاده تقيم علاقاتها الخارجية وفقا لحسابات الربح والخسارة
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تتبع مبدأ في علاقاتها مع الخارج وهو الربح والخسارة وذلك فيما يتعلق بالعلاقات التركية مع دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، خلال خطابه في حفل تسليم شهادات خريجي الأكاديمية العسكرية في جامعة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء: "نتصرف وفق الربح والخسارة في علاقاتنا وفي الوقت نفسه نقيم شراكات جديدة تتناسب مع احتياجاتنا".
وأكد أن أنقرة "تحافظ على علاقاتها مع التحالفات
المرتبطة بها مثل الناتو والاتحاد الأوروبي".
وأعرب أردوغان عن انزعاجه "من مواقف الحلفاء العدائية ومن الدعم الذي يقدمه الحلفاء لمعاديي تركيا".
وتتهم تركيا الولايات المتحدة الأمريكية بدعم وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة كيانا إرهابيا وتزويدها بالأسلحة.
كما تتهم تركيا الولايات المتحدة بإغراق اليونان بالقواعد الأمريكية مما يجعلها تتبع سياسة عدائية ضدها.
وترفض تركيا الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا وتقيم علاقة متوازنة معها، فيما أقامت الشركات التركية شراكة اقتصادية مع نظيرتها الروسية أثارت حفيظة الولايات المتحدة.