https://sputnikarabic.ae/20220830/السعودية-وإيران-هل-اقترب-موعد-عودة-السفراء؟-1067057929.html

السعودية وإيران... هل اقترب موعد عودة السفراء؟

السعودية وإيران... هل اقترب موعد عودة السفراء؟

جولات خمس، وتصريحات متباينة من كل من طهران والرياض على مدار الأشهر الماضية دون الوصول إلى خطوة معلنة بشأن عودة السفراء أو عقد لقاءات على مستويات عليا. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T16:48+0000

2022-08-30T16:48+0000

2022-08-30T16:48+0000

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تصريحات الجانب الإيراني تشير إلى ضرورة التزام الطرف السعودي بتعهداته، هي نفسها التصريحات الصادرة من الجانب السعودي الذي يطالب بضرورة توقف إيران عما يصفه بالتدخل في شؤون الدول العربية.اللقاءات التي جرت في العراق خلال الفترة الماضية وصفت بالإيجابية بحسب معلومات من مصادر مطلعة على مسار المفاوضات، غير أن الخطوة لم تترجم بشكل عملي حتى الآن.بحسب تصريحات الخبراء لـ"سبوتنيك"، فإن إعادة سفراء الكويت والإمارات جاءت في إطار التنسيق مع السعودية، وتهيئة الأرضية لتقارب أكبر وعودة السفراء في العاصمتين، طهران والرياض.أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تصريحات أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي، على أهمية الحوار بين إيران ودول المنطقة، موضحا أن العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية يمكن أن تعود إذا نفذت الرياض "بعض النقاط التي تعهدت بها" خلال محادثات بغداد، على حد تعبيره.وأضاف رئيسي: "شهدنا زيادة بمقدار 5 أضعاف في مستوى التفاعل مع دول المنطقة، وأكدنا ضرورة الحوار مع هذه الدول بعيدا عن التدخل الأجنبي"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).من ناحيته، قال عبد الله العسيري الخبير الاستراتيجي السعودي، إن عودة العلاقات بين دول الخليج وإيران هي في إطار الحرص على وجود قنوات اتصال لاحتواء الفجوات، في حال تحول السياسة الإيرانية للمشاركة الأمنية والبناء والاستقرار، في حين أن المملكة لا تمانع من إقامة علاقات شرط صدق النوايا والحرص على التنمية والازدهار في المنطقة واحترام المعاهدات والمواثيق. وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الموقف السعودي تجاه إيران يتوقف على صدق النوايا وتعهد طهران "بعدم التدخل في شؤون الدول العربية والهيمنة التي تسعى لها".فيما قال المحلل السياسي الإيراني عماد أبشناس، إن "التعهدات التي تحدث عنها الرئيس الإيراني يفترض أنها تصب في خانة وقف العداء والتصعيد الإعلامي والسياسي ضد طهران، ووقف حرب اليمن والتعاون في مجال وصول حكومة إلى الحكم في العراق، وأيضا لبنان والتعاون في مجال حل الأزمة السورية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عودة سفراء الإمارات والكويت غير ممكنة إلا في حال التنسيق مع السعودية، وأنها تأتي في إطار تحضير الأرضية لعودة السفير السعودي إلى طهران أيضا.ويرى أن الظروف الدولية لعودة العلاقات باتت مواتية وأن الجانبين وصلا إلى نتيجة بأن أفضل حل هو التعامل بين الجانبين، وأن التقابل لن يؤتي نتيجة.أجرت السعودية وإيران 5 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة السادسة من هذا الحوار قريبا.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم القوات الحكومية في مواجهة "أنصار الله" المدعومة من إيران، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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