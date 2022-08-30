https://sputnikarabic.ae/20220830/السفارة-الصينية-في-العراق-تدعو-مواطنيها-للاستعداد-لمواجهة-أي-حالة-طارئة-1067024473.html

السفارة الصينية في العراق تدعو مواطنيها للاستعداد لمواجهة أي حالة طارئة

السفارة الصينية في العراق تدعو مواطنيها للاستعداد لمواجهة أي حالة طارئة

دعت السفارة الصينية في العراق، اليوم الثلاثاء، المواطنين الصينيين لتجنب الأماكن المزدحمة والاستعداد لمواجهة أي حالة طارئة. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T09:09+0000

2022-08-30T09:09+0000

2022-08-30T09:09+0000

أخبار العراق اليوم

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بكين - سبوتنيك. وجاء في بيان السفارة على حسابها في شبكة "وي تشات": "في الوقت الحالي، لا يزال الوضع الأمني في العراق صعباً تزامناً مع وجود عدد كبير من التظاهرات. وتذكر السفارة الصينية المواطنين الصينيين الموجودين في العراق، بالالتزام بالقوانين المحلية، فضلاً عن متابعة الوضع الأمني عن كثب".كما دعت السفارة رعايا الصين لزيادة وعيهم بالإجراءات الأمنية وتعزيز الإجراءات الأمنية والاستعداد لحالات الطوارئ؛ مشيرة: "تجنبوا الأماكن المزدحمة".وفي وقت سابق، أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بإعلان اليوم الثلاثاء، يوم عطلة في البلاد، وتمديد حظر التجول المفروض في الليلة السابقة إلى أجل غير مسمى وسط صدامات قرب القصر الجمهوري وسط بغداد.واستمرت الاشتباكات المسلحة العنيفة، بين أنصار الصدر وحركات أخرى موالية للحكومة، وكذلك قوات الأمن، خلال الليل في بغداد وعدة محافظات أخرى في العراق، على الرغم من التقارير التي تتحدث عن محاولة الحكومة التفاوض مع المعارضة الشيعية.ووفقا لأحدث معطيات أطباء عراقيين، فإن حصيلة القتلى خلال الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وصلت إلى 30 قتيلاً، وأصيب أكثر من 700 شخص، بينهم 110 من عناصر الأمن.وتفاقم الوضع في العراق بعد أن أعلن الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، قراره باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان، لكن المشاورات بين الجانبين لم تفض إلى أي نتيجة، ما دفع أعضاء التيار داخل البرلمان إلى تقديم استقالاتهم والضغط على القضاء بالتدخل لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وهو ما رفضه الإطار التنسيقي.

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