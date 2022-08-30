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https://sputnikarabic.ae/20220830/السفارة-الصينية-في-العراق-تدعو-مواطنيها-للاستعداد-لمواجهة-أي-حالة-طارئة-1067024473.html
السفارة الصينية في العراق تدعو مواطنيها للاستعداد لمواجهة أي حالة طارئة
السفارة الصينية في العراق تدعو مواطنيها للاستعداد لمواجهة أي حالة طارئة
دعت السفارة الصينية في العراق، اليوم الثلاثاء، المواطنين الصينيين لتجنب الأماكن المزدحمة والاستعداد لمواجهة أي حالة طارئة. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T09:09+0000
2022-08-30T09:09+0000
أخبار العراق اليوم
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بكين - سبوتنيك. وجاء في بيان السفارة على حسابها في شبكة "وي تشات": "في الوقت الحالي، لا يزال الوضع الأمني في العراق صعباً تزامناً مع وجود عدد كبير من التظاهرات. وتذكر السفارة الصينية المواطنين الصينيين الموجودين في العراق، بالالتزام بالقوانين المحلية، فضلاً عن متابعة الوضع الأمني عن كثب".كما دعت السفارة رعايا الصين لزيادة وعيهم بالإجراءات الأمنية وتعزيز الإجراءات الأمنية والاستعداد لحالات الطوارئ؛ مشيرة: "تجنبوا الأماكن المزدحمة".وفي وقت سابق، أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بإعلان اليوم الثلاثاء، يوم عطلة في البلاد، وتمديد حظر التجول المفروض في الليلة السابقة إلى أجل غير مسمى وسط صدامات قرب القصر الجمهوري وسط بغداد.واستمرت الاشتباكات المسلحة العنيفة، بين أنصار الصدر وحركات أخرى موالية للحكومة، وكذلك قوات الأمن، خلال الليل في بغداد وعدة محافظات أخرى في العراق، على الرغم من التقارير التي تتحدث عن محاولة الحكومة التفاوض مع المعارضة الشيعية.ووفقا لأحدث معطيات أطباء عراقيين، فإن حصيلة القتلى خلال الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وصلت إلى 30 قتيلاً، وأصيب أكثر من 700 شخص، بينهم 110 من عناصر الأمن.وتفاقم الوضع في العراق بعد أن أعلن الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، قراره باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان، لكن المشاورات بين الجانبين لم تفض إلى أي نتيجة، ما دفع أعضاء التيار داخل البرلمان إلى تقديم استقالاتهم والضغط على القضاء بالتدخل لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وهو ما رفضه الإطار التنسيقي.
https://sputnikarabic.ae/20220830/إعلام-إخلاء-مقرات-بعض-المسؤولين-العراقيين-داخل-المنطقة-الخضراء-1067019980.html
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

السفارة الصينية في العراق تدعو مواطنيها للاستعداد لمواجهة أي حالة طارئة

09:09 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEالعراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022
العراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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دعت السفارة الصينية في العراق، اليوم الثلاثاء، المواطنين الصينيين لتجنب الأماكن المزدحمة والاستعداد لمواجهة أي حالة طارئة.
بكين - سبوتنيك. وجاء في بيان السفارة على حسابها في شبكة "وي تشات": "في الوقت الحالي، لا يزال الوضع الأمني في العراق صعباً تزامناً مع وجود عدد كبير من التظاهرات. وتذكر السفارة الصينية المواطنين الصينيين الموجودين في العراق، بالالتزام بالقوانين المحلية، فضلاً عن متابعة الوضع الأمني عن كثب".
كما دعت السفارة رعايا الصين لزيادة وعيهم بالإجراءات الأمنية وتعزيز الإجراءات الأمنية والاستعداد لحالات الطوارئ؛ مشيرة: "تجنبوا الأماكن المزدحمة".
اشتباكات بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين تابعين للتيار الصدري في المنطقة الخضراء في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
إعلام: إخلاء مقرات بعض المسؤولين العراقيين داخل المنطقة الخضراء
08:27 GMT
وفي وقت سابق، أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بإعلان اليوم الثلاثاء، يوم عطلة في البلاد، وتمديد حظر التجول المفروض في الليلة السابقة إلى أجل غير مسمى وسط صدامات قرب القصر الجمهوري وسط بغداد.
واستمرت الاشتباكات المسلحة العنيفة، بين أنصار الصدر وحركات أخرى موالية للحكومة، وكذلك قوات الأمن، خلال الليل في بغداد وعدة محافظات أخرى في العراق، على الرغم من التقارير التي تتحدث عن محاولة الحكومة التفاوض مع المعارضة الشيعية.
ووفقا لأحدث معطيات أطباء عراقيين، فإن حصيلة القتلى خلال الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وصلت إلى 30 قتيلاً، وأصيب أكثر من 700 شخص، بينهم 110 من عناصر الأمن.
وتفاقم الوضع في العراق بعد أن أعلن الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، قراره باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان، لكن المشاورات بين الجانبين لم تفض إلى أي نتيجة، ما دفع أعضاء التيار داخل البرلمان إلى تقديم استقالاتهم والضغط على القضاء بالتدخل لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وهو ما رفضه الإطار التنسيقي.
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