عربي
https://sputnikarabic.ae/20220830/السفير-السعودي-ببيروت-طالبنا-بتوقيف-وتسليم-مواطن-سعودي-هدد-السفارة-في-لبنان-1067025085.html
السفير السعودي ببيروت: مواطن سعودي متورط في أعمال إرهابية هدد السفارة وطالبنا بتوقيفه وتسليمه
السفير السعودي ببيروت: مواطن سعودي متورط في أعمال إرهابية هدد السفارة وطالبنا بتوقيفه وتسليمه
قال السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، اليوم الثلاثاء، إن بلاده طالبت بتسليم أحد المواطنين السعوديين في بيروت بعد تهديده للمملكة وتورطه في أعمال إرهابية. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T09:12+0000
2022-08-30T09:23+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103593/90/1035939053_0:207:4000:2457_1920x0_80_0_0_5f82b962ed082f276e7b52e6d8d4b918.jpg
القاهرة -سبوتنيك. وتابع السفير أنه تم ضبط كمية من المواد المخدرة مصدرها لبنان أو تمر عبرها تجاوزت 700 مليون حبة ومئات الكيلوات من الحشيش المخدر وذلك منذ 2015.وقال البخاري خلال مؤتمر صحفي بوزارة الداخلية اللبنانية، "في هذا الصدد نهيب بالأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة باستكمال إجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية وضبطه وتسليمه للسلطات في المملكة".وأضاف البخاري خلال حديثه، "إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة من قبل مهربي المخدرات ومصدرها لبنان أو تمر عبرها تجاوزت 700 مليون حبة مخدر ومئات الكيلوات من الحشيش المخدر منذ 2015".
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103593/90/1035939053_226:0:3775:2662_1920x0_80_0_0_6a6c3c09573f29c9d10d468c3cf40d1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان
أخبار لبنان

السفير السعودي ببيروت: مواطن سعودي متورط في أعمال إرهابية هدد السفارة وطالبنا بتوقيفه وتسليمه

09:12 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 09:23 GMT 30.08.2022)
© AFP 2022 / OZAN KOSEعلم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
تابعنا عبرTelegram
قال السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، اليوم الثلاثاء، إن بلاده طالبت بتسليم أحد المواطنين السعوديين في بيروت بعد تهديده للمملكة وتورطه في أعمال إرهابية.
القاهرة -سبوتنيك. وتابع السفير أنه تم ضبط كمية من المواد المخدرة مصدرها لبنان أو تمر عبرها تجاوزت 700 مليون حبة ومئات الكيلوات من الحشيش المخدر وذلك منذ 2015.
وقال البخاري خلال مؤتمر صحفي بوزارة الداخلية اللبنانية، "في هذا الصدد نهيب بالأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة باستكمال إجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية وضبطه وتسليمه للسلطات في المملكة".

وأضاف البخاري خلال حديثه، "إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة من قبل مهربي المخدرات ومصدرها لبنان أو تمر عبرها تجاوزت 700 مليون حبة مخدر ومئات الكيلوات من الحشيش المخدر منذ 2015".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Минометчики народной милиции ЛНР участвуют в боях за освобождение поселка Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала