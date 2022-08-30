https://sputnikarabic.ae/20220830/السفير-السعودي-ببيروت-طالبنا-بتوقيف-وتسليم-مواطن-سعودي-هدد-السفارة-في-لبنان-1067025085.html
السفير السعودي ببيروت: مواطن سعودي متورط في أعمال إرهابية هدد السفارة وطالبنا بتوقيفه وتسليمه
السفير السعودي ببيروت: مواطن سعودي متورط في أعمال إرهابية هدد السفارة وطالبنا بتوقيفه وتسليمه
قال السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، اليوم الثلاثاء، إن بلاده طالبت بتسليم أحد المواطنين السعوديين في بيروت بعد تهديده للمملكة وتورطه في أعمال إرهابية. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T09:12+0000
2022-08-30T09:12+0000
2022-08-30T09:23+0000
أخبار لبنان
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القاهرة -سبوتنيك. وتابع السفير أنه تم ضبط كمية من المواد المخدرة مصدرها لبنان أو تمر عبرها تجاوزت 700 مليون حبة ومئات الكيلوات من الحشيش المخدر وذلك منذ 2015.وقال البخاري خلال مؤتمر صحفي بوزارة الداخلية اللبنانية، "في هذا الصدد نهيب بالأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة باستكمال إجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية وضبطه وتسليمه للسلطات في المملكة".وأضاف البخاري خلال حديثه، "إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة من قبل مهربي المخدرات ومصدرها لبنان أو تمر عبرها تجاوزت 700 مليون حبة مخدر ومئات الكيلوات من الحشيش المخدر منذ 2015".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
السفير السعودي ببيروت: مواطن سعودي متورط في أعمال إرهابية هدد السفارة وطالبنا بتوقيفه وتسليمه
09:12 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 09:23 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
قال السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، اليوم الثلاثاء، إن بلاده طالبت بتسليم أحد المواطنين السعوديين في بيروت بعد تهديده للمملكة وتورطه في أعمال إرهابية.
القاهرة -سبوتنيك. وتابع السفير أنه تم ضبط كمية من المواد المخدرة مصدرها لبنان أو تمر عبرها تجاوزت 700 مليون حبة ومئات الكيلوات من الحشيش المخدر وذلك منذ 2015.
وقال البخاري خلال مؤتمر صحفي بوزارة الداخلية اللبنانية، "في هذا الصدد نهيب بالأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة باستكمال إجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية وضبطه وتسليمه للسلطات في المملكة
".
وأضاف البخاري خلال حديثه، "إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة من قبل مهربي المخدرات ومصدرها لبنان أو تمر عبرها تجاوزت 700 مليون حبة مخدر ومئات الكيلوات من الحشيش المخدر منذ 2015".