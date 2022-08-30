عربي
https://sputnikarabic.ae/20220830/السودان-يستدعي-سفير-إثيوبيا-بعد-تصريحه-عن-طائرة-محملة-بالأسلحة-1067061539.html
السودان يستدعي سفير إثيوبيا بعد تصريحه عن طائرة محملة بالأسلحة
السودان يستدعي سفير إثيوبيا بعد تصريحه عن طائرة محملة بالأسلحة
استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، السفير الإثيوبي بيتال أميرو لدى الخرطوم، للاعتراض على تصريحات إعلامية بشأن خرق طائرة محملة بالأسلحة للمجال... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T18:51+0000
2022-08-30T18:51+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/18/1047293896_0:186:2978:1861_1920x0_80_0_0_c11b5ac28760edecae308e4ebd172e73.jpg
وحسب وكالة الأنباء السودانية، استدعت وزارة الخارجية السفير الإثيوبي وأبلغته استنكارها لهذه التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام أمس الاثنين.وأضافت أن "إطلاق هذه الادعاءات غير المؤسسة أمر يخالف التقاليد الدبلوماسية المعهودة في التواصل مع السلطات الرسمية في بلد التمثيل، لا سيما وأن قيادة في البلدين تسعى لتعزيز العلاقات بينهما".وقبل يومين، أعلنت إثيوبيا إسقاط طائرة انتهكت أجواء البلاد عبر السودان، وكانت تحمل أسلحة موجهة إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.وذكرت أن "سلاح الجو أسقط طائرة انتهكت أجواء البلاد عبر السودان، وكانت محملة بالأسلحة لصالح مسلحي جبهة تحرير تيغراي".ونفى السودان عبور هذه الطائرة إلى إثيوبيا عبر أجوائه.
https://sputnikarabic.ae/20220830/قوات-جبهة-تيغراي-تؤكد-مواصلة-التقدم-شمالا-رغم-انفتاحها-على-التفاوض-مع-آبي-أحمد--1067053105.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/18/1047293896_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_e9aa8a4b7b81daf8b323b38dd82591e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

السودان يستدعي سفير إثيوبيا بعد تصريحه عن طائرة محملة بالأسلحة

18:51 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazlyتداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - لاجئون من إثيوبيا في السودان 22 نوفمبر 2020
تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - لاجئون من إثيوبيا في السودان 22 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazly
تابعنا عبرTelegram
استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، السفير الإثيوبي بيتال أميرو لدى الخرطوم، للاعتراض على تصريحات إعلامية بشأن خرق طائرة محملة بالأسلحة للمجال الجوي الإثيوبي عبر السودان.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، استدعت وزارة الخارجية السفير الإثيوبي وأبلغته استنكارها لهذه التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام أمس الاثنين.
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
قوات جبهة تيغراي تؤكد مواصلة التقدم شمالا رغم انفتاحها على التفاوض مع آبي أحمد
15:35 GMT
وأضافت أن "إطلاق هذه الادعاءات غير المؤسسة أمر يخالف التقاليد الدبلوماسية المعهودة في التواصل مع السلطات الرسمية في بلد التمثيل، لا سيما وأن قيادة في البلدين تسعى لتعزيز العلاقات بينهما".

وقبل يومين، أعلنت إثيوبيا إسقاط طائرة انتهكت أجواء البلاد عبر السودان، وكانت تحمل أسلحة موجهة إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وذكرت أن "سلاح الجو أسقط طائرة انتهكت أجواء البلاد عبر السودان، وكانت محملة بالأسلحة لصالح مسلحي جبهة تحرير تيغراي".
ونفى السودان عبور هذه الطائرة إلى إثيوبيا عبر أجوائه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Минометчики народной милиции ЛНР участвуют в боях за освобождение поселка Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала