https://sputnikarabic.ae/20220830/السودان-يستدعي-سفير-إثيوبيا-بعد-تصريحه-عن-طائرة-محملة-بالأسلحة-1067061539.html
السودان يستدعي سفير إثيوبيا بعد تصريحه عن طائرة محملة بالأسلحة
السودان يستدعي سفير إثيوبيا بعد تصريحه عن طائرة محملة بالأسلحة
استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، السفير الإثيوبي بيتال أميرو لدى الخرطوم، للاعتراض على تصريحات إعلامية بشأن خرق طائرة محملة بالأسلحة للمجال... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T18:51+0000
2022-08-30T18:51+0000
2022-08-30T18:51+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، استدعت وزارة الخارجية السفير الإثيوبي وأبلغته استنكارها لهذه التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام أمس الاثنين.وأضافت أن "إطلاق هذه الادعاءات غير المؤسسة أمر يخالف التقاليد الدبلوماسية المعهودة في التواصل مع السلطات الرسمية في بلد التمثيل، لا سيما وأن قيادة في البلدين تسعى لتعزيز العلاقات بينهما".وقبل يومين، أعلنت إثيوبيا إسقاط طائرة انتهكت أجواء البلاد عبر السودان، وكانت تحمل أسلحة موجهة إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.وذكرت أن "سلاح الجو أسقط طائرة انتهكت أجواء البلاد عبر السودان، وكانت محملة بالأسلحة لصالح مسلحي جبهة تحرير تيغراي".ونفى السودان عبور هذه الطائرة إلى إثيوبيا عبر أجوائه.
https://sputnikarabic.ae/20220830/قوات-جبهة-تيغراي-تؤكد-مواصلة-التقدم-شمالا-رغم-انفتاحها-على-التفاوض-مع-آبي-أحمد--1067053105.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي
السودان يستدعي سفير إثيوبيا بعد تصريحه عن طائرة محملة بالأسلحة
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استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، السفير الإثيوبي بيتال أميرو لدى الخرطوم، للاعتراض على تصريحات إعلامية بشأن خرق طائرة محملة بالأسلحة للمجال الجوي الإثيوبي عبر السودان.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، استدعت
وزارة الخارجية السفير الإثيوبي وأبلغته استنكارها لهذه التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام أمس الاثنين.
وأضافت أن "إطلاق هذه الادعاءات غير المؤسسة أمر يخالف التقاليد الدبلوماسية المعهودة في التواصل مع السلطات الرسمية في بلد التمثيل، لا سيما وأن قيادة في البلدين تسعى لتعزيز العلاقات بينهما".
وقبل يومين، أعلنت إثيوبيا
إسقاط طائرة انتهكت أجواء البلاد عبر السودان، وكانت تحمل أسلحة موجهة إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وذكرت أن "سلاح الجو أسقط طائرة انتهكت أجواء البلاد عبر السودان، وكانت محملة بالأسلحة لصالح مسلحي جبهة تحرير تيغراي
".
ونفى السودان عبور هذه الطائرة إلى إثيوبيا عبر أجوائه.