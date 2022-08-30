https://sputnikarabic.ae/20220830/الطيران-المدني-الإيراني-ننسق-حاليا-لعودة-الإيرانيين-من-العراق-عبر-مطار-النجف-1067037401.html
الطيران المدني الإيراني: ننسق حاليا لعودة الإيرانيين من العراق عبر مطار النجف
الطيران المدني الإيراني: ننسق حاليا لعودة الإيرانيين من العراق عبر مطار النجف
قال المتحدث باسم الطيران المدني الإيراني مير أكبر رضوي، إن خطوط الطيران المدني وضعت برنامجا لعودة الإيرانيين من العراق على خلفية الاضطرابات الداخلية حاليا التي... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T12:21+0000
2022-08-30T12:21+0000
2022-08-30T12:21+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1067023317_0:168:3042:1879_1920x0_80_0_0_64fd2657231d0aa619909aaf62300f37.jpg
طهران - سبوتنيك. وقال رضوي في تصريحات لوكالة إيسنا، اليوم الثلاثاء، "تم وضع البرامج والخطط والتنسيق مع شركات الطيران لنقل الإيرانيين من العراق إلى البلاد".وأضاف، "يستطيع الإيرانيون المتواجدون في العراق حاليا العودة عبر مطار النجف على أي شركة طيران إيرانية".وأعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إيقاف جميع الرحلات الجوية والبرية من إيران إلى العراق حتى إشعار آخر.وأكدت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، في بيان لها، أن "جميع الزوار الإيرانيين بسلام ولم يتعرضوا لمكروه ويجري العمل على إعادتهم إلى الأراضي الإيرانية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في العراق"، حسب شبكة إيران بالعربي.وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت مساء أمس الاثنين، إغلاق الحدود البرية مع العراق حتى إشعار آخر، بسبب تطورات الأوضاع الأمنية في هذا البلد"، داعية الراغبين بزيارة العراق عدم التوجّه نحو الحدود البرية.كما أعلن "مطار الإمام الخميني الدولي في العاصمة طهران إلغاء كافة الرحلات الجوية إلى بغداد حتى إشعار آخر"، وذلك بعد تطورات الأحداث الأمنية هناك.ووجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة.وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وتابع: "هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري"، مجددا اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قائلا: "لن أعود إليها نهائيا".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، أمس الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
https://sputnikarabic.ae/20220830/البعثة-الأممية-في-العراق-ترحب-بدعوة-مقتدى-الصدر-لإنهاء-الاعتصامات-والمظاهرات-وتصفها-بـالمعتدلة-1067032164.html
العراق
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1067023317_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_9fd6293b1f713e35891ab8595662696b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الطيران المدني الإيراني: ننسق حاليا لعودة الإيرانيين من العراق عبر مطار النجف
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الطيران المدني الإيراني مير أكبر رضوي، إن خطوط الطيران المدني وضعت برنامجا لعودة الإيرانيين من العراق على خلفية الاضطرابات الداخلية حاليا التي تتجه للتهدئة عقب خطاب زعيم "التيار الصدري" بانسحاب أنصاره من الاعتصام ببغداد.
طهران - سبوتنيك. وقال رضوي في تصريحات لوكالة إيسنا، اليوم الثلاثاء، "تم وضع البرامج والخطط والتنسيق مع شركات الطيران لنقل الإيرانيين من العراق إلى البلاد".
وأضاف، "يستطيع الإيرانيون المتواجدون في العراق حاليا العودة عبر مطار النجف على أي شركة طيران إيرانية".
وأعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إيقاف جميع الرحلات الجوية والبرية من إيران إلى العراق حتى إشعار آخر.
وأكدت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، في بيان لها، أن "جميع الزوار الإيرانيين بسلام ولم يتعرضوا لمكروه ويجري العمل على إعادتهم إلى الأراضي الإيرانية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في العراق"، حسب شبكة إيران بالعربي.
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت مساء أمس الاثنين، إغلاق الحدود البرية مع العراق
حتى إشعار آخر، بسبب تطورات الأوضاع الأمنية في هذا البلد"، داعية الراغبين بزيارة العراق عدم التوجّه نحو الحدود البرية.
كما أعلن "مطار الإمام الخميني الدولي في العاصمة طهران إلغاء كافة الرحلات الجوية إلى بغداد
حتى إشعار آخر"، وذلك بعد تطورات الأحداث الأمنية هناك.
ووجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة
.
وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وتابع: "هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري"، مجددا اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قائلا: "لن أعود إليها نهائيا".
واقتحم العشرات
من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، أمس الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر
، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.