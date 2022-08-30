https://sputnikarabic.ae/20220830/الطيران-المدني-الإيراني-ننسق-حاليا-لعودة-الإيرانيين-من-العراق-عبر-مطار-النجف-1067037401.html

الطيران المدني الإيراني: ننسق حاليا لعودة الإيرانيين من العراق عبر مطار النجف

الطيران المدني الإيراني: ننسق حاليا لعودة الإيرانيين من العراق عبر مطار النجف

قال المتحدث باسم الطيران المدني الإيراني مير أكبر رضوي، إن خطوط الطيران المدني وضعت برنامجا لعودة الإيرانيين من العراق على خلفية الاضطرابات الداخلية حاليا التي... 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T12:21+0000

2022-08-30T12:21+0000

2022-08-30T12:21+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

إيران

أخبار إيران

العالم العربي

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1067023317_0:168:3042:1879_1920x0_80_0_0_64fd2657231d0aa619909aaf62300f37.jpg

طهران - سبوتنيك. وقال رضوي في تصريحات لوكالة إيسنا، اليوم الثلاثاء، "تم وضع البرامج والخطط والتنسيق مع شركات الطيران لنقل الإيرانيين من العراق إلى البلاد".وأضاف، "يستطيع الإيرانيون المتواجدون في العراق حاليا العودة عبر مطار النجف على أي شركة طيران إيرانية".وأعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إيقاف جميع الرحلات الجوية والبرية من إيران إلى العراق حتى إشعار آخر.وأكدت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، في بيان لها، أن "جميع الزوار الإيرانيين بسلام ولم يتعرضوا لمكروه ويجري العمل على إعادتهم إلى الأراضي الإيرانية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في العراق"، حسب شبكة إيران بالعربي.وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت مساء أمس الاثنين، إغلاق الحدود البرية مع العراق حتى إشعار آخر، بسبب تطورات الأوضاع الأمنية في هذا البلد"، داعية الراغبين بزيارة العراق عدم التوجّه نحو الحدود البرية.كما أعلن "مطار الإمام الخميني الدولي في العاصمة طهران إلغاء كافة الرحلات الجوية إلى بغداد حتى إشعار آخر"، وذلك بعد تطورات الأحداث الأمنية هناك.ووجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة.وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وتابع: "هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري"، مجددا اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قائلا: "لن أعود إليها نهائيا".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، أمس الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.

https://sputnikarabic.ae/20220830/البعثة-الأممية-في-العراق-ترحب-بدعوة-مقتدى-الصدر-لإنهاء-الاعتصامات-والمظاهرات-وتصفها-بـالمعتدلة-1067032164.html

العراق

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي