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العراق... تجدد الاشتباكات في المنطقة الخضراء
العراق... تجدد الاشتباكات في المنطقة الخضراء
تجددت الاشتباكات، صباح اليوم الثلاثاء، في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، غداة يوم دام شهدته العاصمة العراقية. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T08:48+0000
2022-08-30T08:48+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
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ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي، عن مصدر أمني قوله إن "القصف في المنطقة الخضراء تجدد بقذائف الهاون، وعلى مستوى قاذفات وأحاديات".يأتي ذلك بعدما اقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".
https://sputnikarabic.ae/20220830/العراق-يشهد-حدثا-لأول-مرة-منذ-مقتل-صدام-حسين-صور-1067019342.html
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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر

العراق... تجدد الاشتباكات في المنطقة الخضراء

08:48 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEاشتبكات داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد
اشتبكات داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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تجددت الاشتباكات، صباح اليوم الثلاثاء، في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، غداة يوم دام شهدته العاصمة العراقية.
ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي، عن مصدر أمني قوله إن "القصف في المنطقة الخضراء تجدد بقذائف الهاون، وعلى مستوى قاذفات وأحاديات".
متظاهرون تابعون للتيار الصدري في العراق يقتحمون القصر الحكومي في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
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08:05 GMT
يأتي ذلك بعدما اقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.
وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".
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