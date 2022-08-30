https://sputnikarabic.ae/20220830/العراق-فتح-الجسر-المعلق-وسط-بغداد-1067062218.html
العراق… فتح الجسر المعلق وسط بغداد
العراق… فتح الجسر المعلق وسط بغداد
أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي توجيهات بفتح الجسر المعلق وسط بغداد، الذي تم إغلاقه في وقت سابق خلال الشهر الجاري. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T19:18+0000
2022-08-30T19:18+0000
2022-08-30T19:18+0000
العالم العربي
العراق
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وأصدر الكاظمي قراره، اليوم الثلاثاء، بفتح الجسر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وقال بيان العمليات المشتركة إن القائد العام للقوات المسلحة أصدر توجيهات إلى نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، بفتح الجسر المعلق أمام حركة السير.وأغلقت قوات الأمن العراق الجسر الواقع وسط بغداد وبعض الطرق الأخرى، في وقت سابق، لمنع حدوث اشتباكات بين متظاهري التيار الصدري وأنصار الإطار التنسيقي.يذكر أن العاصمة العراقية بغداد شهدت أعمال عنف واشتباكات مسلحة، أمس الاثنين، عقب اقتحام بعض أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمنطقة الخضراء، قبل أن يصدر الصدر تعليمات بسرعة الإنسحاب منها وتجنب العنف.
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العالم العربي, العراق
العراق… فتح الجسر المعلق وسط بغداد
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أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي توجيهات بفتح الجسر المعلق وسط بغداد، الذي تم إغلاقه في وقت سابق خلال الشهر الجاري.
وأصدر الكاظمي قراره، اليوم الثلاثاء، بفتح الجسر، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال بيان العمليات المشتركة إن القائد العام للقوات المسلحة أصدر توجيهات إلى نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، بفتح الجسر المعلق أمام حركة السير
.
وأغلقت قوات الأمن العراق الجسر الواقع وسط بغداد وبعض الطرق الأخرى، في وقت سابق، لمنع حدوث اشتباكات
بين متظاهري التيار الصدري وأنصار الإطار التنسيقي.
يذكر أن العاصمة العراقية بغداد شهدت أعمال عنف واشتباكات مسلحة
، أمس الاثنين، عقب اقتحام بعض أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمنطقة الخضراء، قبل أن يصدر الصدر تعليمات بسرعة الإنسحاب منها وتجنب العنف.