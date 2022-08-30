https://sputnikarabic.ae/20220830/العمليات-المشتركة-العراقية-توضح-حقيقة-فيديو-القناصين-قديم-ويخص-تدريبات-لوحدة-مكافحة-الإرهاب-1067034249.html
العمليات المشتركة العراقية توضح حقيقة فيديو القناصين: قديم ويخص تدريبات لوحدة مكافحة الإرهاب
العمليات المشتركة العراقية توضح حقيقة فيديو القناصين: قديم ويخص تدريبات لوحدة مكافحة الإرهاب
أوضحت قيادة العمليات المشتركة العراقية حقيقة الفيديو المتداول بمواقع التواصل، والذي يدعي مروجوه أنه لقناصين نشرتهم قوات الأمن العراقي على أسطح المباني في... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T12:04+0000
2022-08-30T12:04+0000
2022-08-30T12:04+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أكدت قيادة العمليات المشتركة عدم صحة هذا الفيديو، نافية أن تكون قد أمرت بإنزال قناصين عبر طائراتها فوق أسطح المباني في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.ولفتت إلى أن هذا المقطع قديم، ويخص تدريبات عسكرية، لوحدة مكافحة الإرهاب، ولا علاقة له مطلقا بالأحداث الأخيرة.وأضاف: "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو يدعي من نشره أن هناك طائرات تقوم بعمليات إنزال قناصين على سطوح مباني المنطقة الخضراء"، مشددا: "نود أن ننوّه بأن هذا الفيديو يعود إلى عمليات تدريب قام بها الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب في وقت سابق"، داعياً الجميع الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية".وكانت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، قد أعلنت في بيان لها، "حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20220830/قيادة-العمليات-المشتركة-العراقية-تقرر-رفع-حظر-التجوال-في-جميع-أنحاء-البلاد-1067031050.html
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أخبار العراق اليوم
العمليات المشتركة العراقية توضح حقيقة فيديو القناصين: قديم ويخص تدريبات لوحدة مكافحة الإرهاب
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أوضحت قيادة العمليات المشتركة العراقية حقيقة الفيديو المتداول بمواقع التواصل، والذي يدعي مروجوه أنه لقناصين نشرتهم قوات الأمن العراقي على أسطح المباني في المنطقة الخضراء لقنص المتظاهرين.
وحسب بيان
نشرته وكالة الأنباء العراقية، أكدت قيادة العمليات المشتركة عدم صحة هذا الفيديو، نافية أن تكون قد أمرت بإنزال قناصين عبر طائراتها فوق أسطح المباني في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.
ولفتت إلى أن هذا المقطع قديم، ويخص تدريبات عسكرية، لوحدة مكافحة الإرهاب، ولا علاقة له مطلقا بالأحداث الأخيرة.
وجاء في البيان: "في الوقت الذي أكدت فيه قيادة العمليات المشتركة على ضرورة مكافحة الشائعات وعدم نقل الأخبار الكاذبة والملفقة أو إعادة مقاطع فيديو أو صور تعود إلى أحداث سابقة ومحاولة إيهام الآخرين أنها حصلت حديثاً، نلاحظ أن هناك من يعمد على نشر مثل هكذا مواضيع بدون التدقيق فيها".
وأضاف: "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو يدعي من نشره أن هناك طائرات تقوم بعمليات إنزال قناصين على سطوح مباني المنطقة الخضراء"، مشددا: "نود أن ننوّه بأن هذا الفيديو يعود إلى عمليات تدريب قام بها الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب في وقت سابق"، داعياً الجميع الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية".
وكانت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، قد أعلنت في بيان لها، "حظر التجوال الشامل
في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".
يأتي ذلك بعدما اقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء
بعد خروج المتظاهرين.
وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة
الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.